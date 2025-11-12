- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
11 (78.57%)
亏损交易:
3 (21.43%)
最好交易:
31.43 USD
最差交易:
-16.16 USD
毛利:
162.10 USD (162 069 pips)
毛利亏损:
-26.42 USD (26 422 pips)
最大连续赢利:
4 (54.76 USD)
最大连续盈利:
54.76 USD (4)
夏普比率:
0.78
交易活动:
1.50%
最大入金加载:
14.76%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 小时
采收率:
8.40
长期交易:
14 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
6.14
预期回报:
9.69 USD
平均利润:
14.74 USD
平均损失:
-8.81 USD
最大连续失误:
1 (-16.16 USD)
最大连续亏损:
-16.16 USD (1)
每月增长:
45.22%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
16.16 USD (4.53%)
相对跌幅:
结余:
4.53% (16.16 USD)
净值:
6.22% (18.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|136K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.43 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +54.76 USD
最大连续亏损: -16.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
45%
0
0
USD
USD
436
USD
USD
4
100%
14
78%
2%
6.13
9.69
USD
USD
6%
1:500