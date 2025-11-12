- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
11 (78.57%)
Убыточных трейдов:
3 (21.43%)
Лучший трейд:
31.43 USD
Худший трейд:
-16.16 USD
Общая прибыль:
162.10 USD (162 069 pips)
Общий убыток:
-26.42 USD (26 422 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (54.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.76 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.78
Торговая активность:
1.50%
Макс. загрузка депозита:
14.76%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
8.40
Длинных трейдов:
14 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
6.14
Мат. ожидание:
9.69 USD
Средняя прибыль:
14.74 USD
Средний убыток:
-8.81 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-16.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.16 USD (1)
Прирост в месяц:
45.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
16.16 USD (4.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.53% (16.16 USD)
По эквити:
6.22% (18.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|136K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31.43 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +54.76 USD
Макс. убыток в серии: -16.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
45%
0
0
USD
USD
436
USD
USD
4
100%
14
78%
2%
6.13
9.69
USD
USD
6%
1:500