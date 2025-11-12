- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
11 (78.57%)
Negociações com perda:
3 (21.43%)
Melhor negociação:
31.43 USD
Pior negociação:
-16.16 USD
Lucro bruto:
162.10 USD (162 069 pips)
Perda bruta:
-26.42 USD (26 422 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (54.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54.76 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.78
Atividade de negociação:
1.50%
Depósito máximo carregado:
14.76%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
8.40
Negociações longas:
14 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
6.14
Valor esperado:
9.69 USD
Lucro médio:
14.74 USD
Perda média:
-8.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-16.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.16 USD (1)
Crescimento mensal:
45.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
16.16 USD (4.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.53% (16.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.22% (18.94 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|136K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +31.43 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +54.76 USD
Máxima perda consecutiva: -16.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
45%
0
0
USD
USD
436
USD
USD
4
100%
14
78%
2%
6.13
9.69
USD
USD
6%
1:500