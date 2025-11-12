- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
11 (78.57%)
損失トレード:
3 (21.43%)
ベストトレード:
31.43 USD
最悪のトレード:
-16.16 USD
総利益:
162.10 USD (162 069 pips)
総損失:
-26.42 USD (26 422 pips)
最大連続の勝ち:
4 (54.76 USD)
最大連続利益:
54.76 USD (4)
シャープレシオ:
0.78
取引アクティビティ:
1.50%
最大入金額:
14.76%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
8.40
長いトレード:
14 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
6.14
期待されたペイオフ:
9.69 USD
平均利益:
14.74 USD
平均損失:
-8.81 USD
最大連続の負け:
1 (-16.16 USD)
最大連続損失:
-16.16 USD (1)
月間成長:
45.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
16.16 USD (4.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.53% (16.16 USD)
エクイティによる:
6.22% (18.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|136K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +31.43 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +54.76 USD
最大連続損失: -16.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
45%
0
0
USD
USD
436
USD
USD
4
100%
14
78%
2%
6.13
9.69
USD
USD
6%
1:500