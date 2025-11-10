- 成长
交易:
29
盈利交易:
29 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
34.27 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
141.17 USD (78 345 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
29 (141.17 USD)
最大连续盈利:
141.17 USD (29)
夏普比率:
0.87
交易活动:
1.12%
最大入金加载:
5.13%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
23 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
20 (68.97%)
短期交易:
9 (31.03%)
利润因子:
n/a
预期回报:
4.87 USD
平均利润:
4.87 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
38.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
6.42% (19.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|78K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
