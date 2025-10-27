- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
142
盈利交易:
119 (83.80%)
亏损交易:
23 (16.20%)
最好交易:
40.00 USD
最差交易:
-58.06 USD
毛利:
553.76 USD (360 939 pips)
毛利亏损:
-333.12 USD (183 351 pips)
最大连续赢利:
25 (121.70 USD)
最大连续盈利:
121.70 USD (25)
夏普比率:
0.18
交易活动:
2.49%
最大入金加载:
41.47%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
1.41
长期交易:
70 (49.30%)
短期交易:
72 (50.70%)
利润因子:
1.66
预期回报:
1.55 USD
平均利润:
4.65 USD
平均损失:
-14.48 USD
最大连续失误:
4 (-156.24 USD)
最大连续亏损:
-156.24 USD (4)
每月增长:
9.49%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
156.24 USD (27.37%)
相对跌幅:
结余:
27.37% (156.24 USD)
净值:
44.59% (153.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|BTCUSD
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|187
|BTCUSD
|34
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8.2K
|BTCUSD
|169K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.00 USD
最差交易: -58 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +121.70 USD
最大连续亏损: -156.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
74%
0
0
USD
USD
521
USD
USD
9
100%
142
83%
2%
1.66
1.55
USD
USD
45%
1:500