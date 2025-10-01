- 成长
交易:
359
盈利交易:
281 (78.27%)
亏损交易:
78 (21.73%)
最好交易:
39.71 USD
最差交易:
-87.22 USD
毛利:
2 050.83 USD (89 718 pips)
毛利亏损:
-1 716.51 USD (66 872 pips)
最大连续赢利:
16 (41.80 USD)
最大连续盈利:
116.20 USD (14)
夏普比率:
0.10
交易活动:
5.52%
最大入金加载:
38.60%
最近交易:
11 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
1.17
长期交易:
184 (51.25%)
短期交易:
175 (48.75%)
利润因子:
1.19
预期回报:
0.93 USD
平均利润:
7.30 USD
平均损失:
-22.01 USD
最大连续失误:
8 (-286.56 USD)
最大连续亏损:
-286.56 USD (8)
每月增长:
-20.60%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
286.56 USD (40.76%)
相对跌幅:
结余:
40.76% (286.56 USD)
净值:
29.97% (125.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|359
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|334
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.71 USD
最差交易: -87 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +41.80 USD
最大连续亏损: -286.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
