- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
8 (66.66%)
亏损交易:
4 (33.33%)
最好交易:
15.92 USD
最差交易:
-11.78 USD
毛利:
73.06 USD (3 648 pips)
毛利亏损:
-41.68 USD (2 061 pips)
最大连续赢利:
5 (49.52 USD)
最大连续盈利:
49.52 USD (5)
夏普比率:
0.30
交易活动:
8.85%
最大入金加载:
11.26%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
1.17
长期交易:
1 (8.33%)
短期交易:
11 (91.67%)
利润因子:
1.75
预期回报:
2.62 USD
平均利润:
9.13 USD
平均损失:
-10.42 USD
最大连续失误:
2 (-23.56 USD)
最大连续亏损:
-23.56 USD (2)
每月增长:
10.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
9.02 USD
最大值:
26.80 USD (8.43%)
相对跌幅:
结余:
8.40% (26.68 USD)
净值:
2.80% (8.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.92 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +49.52 USD
最大连续亏损: -23.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsSC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
