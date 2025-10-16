- 成长
交易:
13 167
盈利交易:
9 965 (75.68%)
亏损交易:
3 202 (24.32%)
最好交易:
4 546.56 USD
最差交易:
-974.08 USD
毛利:
67 877.29 USD (1 287 440 pips)
毛利亏损:
-42 450.36 USD (1 229 942 pips)
最大连续赢利:
36 (66.51 USD)
最大连续盈利:
4 551.03 USD (5)
夏普比率:
0.03
交易活动:
11.49%
最大入金加载:
12.08%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
7.12
长期交易:
6 339 (48.14%)
短期交易:
6 828 (51.86%)
利润因子:
1.60
预期回报:
1.93 USD
平均利润:
6.81 USD
平均损失:
-13.26 USD
最大连续失误:
8 (-1 659.93 USD)
最大连续亏损:
-3 568.80 USD (7)
每月增长:
1.77%
年度预测:
21.49%
算法交易:
49%
结余跌幅:
绝对:
587.25 USD
最大值:
3 568.80 USD (19.06%)
相对跌幅:
结余:
19.06% (3 568.80 USD)
净值:
9.08% (2 228.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|13167
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|57K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 546.56 USD
最差交易: -974 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +66.51 USD
最大连续亏损: -1 659.93 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MakeCapital-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
融合独创指标与马丁元素，突破传统马丁的高风险局限。通过三重风控模式，有效降低回撤，提升稳定性，实现更稳健的资金增值。
算法风控
当浮亏时间达到预设值时，自动开启解套模 式，优先处理最 不利的 持仓单
人工风控
团队成员实时监控并调整参数，当浮亏达到警戒值时，进行人工介入
时间风控
只在特定交易时段下单，有效 避开市场高波动时期，降低交易风险
