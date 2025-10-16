信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GOLD HUNTER PRISMX
Lee Wen Kang

GOLD HUNTER PRISMX

Lee Wen Kang
0条评论
可靠性
74
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2024 283%
MakeCapital-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
13 167
盈利交易:
9 965 (75.68%)
亏损交易:
3 202 (24.32%)
最好交易:
4 546.56 USD
最差交易:
-974.08 USD
毛利:
67 877.29 USD (1 287 440 pips)
毛利亏损:
-42 450.36 USD (1 229 942 pips)
最大连续赢利:
36 (66.51 USD)
最大连续盈利:
4 551.03 USD (5)
夏普比率:
0.03
交易活动:
11.49%
最大入金加载:
12.08%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
7.12
长期交易:
6 339 (48.14%)
短期交易:
6 828 (51.86%)
利润因子:
1.60
预期回报:
1.93 USD
平均利润:
6.81 USD
平均损失:
-13.26 USD
最大连续失误:
8 (-1 659.93 USD)
最大连续亏损:
-3 568.80 USD (7)
每月增长:
1.77%
年度预测:
21.49%
算法交易:
49%
结余跌幅:
绝对:
587.25 USD
最大值:
3 568.80 USD (19.06%)
相对跌幅:
结余:
19.06% (3 568.80 USD)
净值:
9.08% (2 228.57 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.s 13167
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.s 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.s 57K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 546.56 USD
最差交易: -974 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +66.51 USD
最大连续亏损: -1 659.93 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MakeCapital-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

融合独创指标与马丁元素，突破传统马丁的高风险局限。通过三重风控模式，有效降低回撤，提升稳定性，实现更稳健的资金增值。

算法风控

当浮亏时间达到预设值时，自动开启解套模 式，优先处理最 不利的 持仓单



人工风控

团队成员实时监控并调整参数，当浮亏达到警戒值时，进行人工介入



时间风控

只在特定交易时段下单，有效 避开市场高波动时期，降低交易风险
没有评论
2026.01.07 11:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
2025.10.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GOLD HUNTER PRISMX
每月50 USD
283%
0
0
USD
27K
USD
74
49%
13 167
75%
11%
1.59
1.93
USD
19%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载