Всего трейдов:
13 167
Прибыльных трейдов:
9 965 (75.68%)
Убыточных трейдов:
3 202 (24.32%)
Лучший трейд:
4 546.56 USD
Худший трейд:
-974.08 USD
Общая прибыль:
67 877.29 USD (1 287 440 pips)
Общий убыток:
-42 450.36 USD (1 229 942 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (66.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 551.03 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
11.49%
Макс. загрузка депозита:
12.08%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
7.12
Длинных трейдов:
6 339 (48.14%)
Коротких трейдов:
6 828 (51.86%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
1.93 USD
Средняя прибыль:
6.81 USD
Средний убыток:
-13.26 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 659.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 568.80 USD (7)
Прирост в месяц:
1.77%
Годовой прогноз:
21.49%
Алготрейдинг:
49%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
587.25 USD
Максимальная:
3 568.80 USD (19.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.06% (3 568.80 USD)
По эквити:
9.08% (2 228.57 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|13167
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|57K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Лучший трейд: +4 546.56 USD
Худший трейд: -974 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +66.51 USD
Макс. убыток в серии: -1 659.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MakeCapital-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Combining unique indicators with Martingale elements, this strategy overcomes the high-risk limitations of traditional Martingale. Through a triple risk control model, it effectively reduces drawdowns, improves stability, and achieves more robust capital growth.
-Algorithmic Risk Control
When the floating loss period reaches a preset threshold, unwinding mode is automatically activated, prioritizing the most unfavorable positions.
-Manual Risk Control
Team members monitor and adjust parameters in real time, and manual intervention is initiated when the floating loss reaches a warning threshold.
-Time-based Risk Control
Place orders only during specific trading hours, effectively avoiding periods of high market volatility and reducing trading risk.
