İşlemler:
7 974
Kârla kapanan işlemler:
6 031 (75.63%)
Zararla kapanan işlemler:
1 943 (24.37%)
En iyi işlem:
4 546.56 USD
En kötü işlem:
-974.08 USD
Brüt kâr:
47 643.10 USD (916 871 pips)
Brüt zarar:
-27 175.42 USD (817 824 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (66.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 551.03 USD (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
42.18%
Maks. mevduat yükü:
1.02%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
389
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
5.74
Alış işlemleri:
3 801 (47.67%)
Satış işlemleri:
4 173 (52.33%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
2.57 USD
Ortalama kâr:
7.90 USD
Ortalama zarar:
-13.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3 568.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 568.80 USD (7)
Aylık büyüme:
9.45%
Yıllık tahmin:
114.64%
Algo alım-satım:
15%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
587.25 USD
Maksimum:
3 568.80 USD (19.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.06% (3 568.80 USD)
Varlığa göre:
0.65% (145.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|7974
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|99K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MakeCapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Combining unique indicators with Martingale elements, this strategy overcomes the high-risk limitations of traditional Martingale. Through a triple risk control model, it effectively reduces drawdowns, improves stability, and achieves more robust capital growth.
-Algorithmic Risk Control
When the floating loss period reaches a preset threshold, unwinding mode is automatically activated, prioritizing the most unfavorable positions.
-Manual Risk Control
Team members monitor and adjust parameters in real time, and manual intervention is initiated when the floating loss reaches a warning threshold.
-Time-based Risk Control
Place orders only during specific trading hours, effectively avoiding periods of high market volatility and reducing trading risk.
