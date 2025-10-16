SinaisSeções
Lee Wen Kang

GOLD HUNTER PRISMX

Lee Wen Kang
0 comentários
Confiabilidade
74 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2024 283%
MakeCapital-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
13 167
Negociações com lucro:
9 965 (75.68%)
Negociações com perda:
3 202 (24.32%)
Melhor negociação:
4 546.56 USD
Pior negociação:
-974.08 USD
Lucro bruto:
67 877.29 USD (1 287 440 pips)
Perda bruta:
-42 450.36 USD (1 229 942 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (66.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 551.03 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
11.49%
Depósito máximo carregado:
12.08%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
7.12
Negociações longas:
6 339 (48.14%)
Negociações curtas:
6 828 (51.86%)
Fator de lucro:
1.60
Valor esperado:
1.93 USD
Lucro médio:
6.81 USD
Perda média:
-13.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 659.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 568.80 USD (7)
Crescimento mensal:
1.77%
Previsão anual:
21.49%
Algotrading:
49%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
587.25 USD
Máximo:
3 568.80 USD (19.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.06% (3 568.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.08% (2 228.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.s 13167
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.s 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.s 57K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 546.56 USD
Pior negociação: -974 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +66.51 USD
Máxima perda consecutiva: -1 659.93 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MakeCapital-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Combining unique indicators with Martingale elements, this strategy overcomes the high-risk limitations of traditional Martingale. Through a triple risk control model, it effectively reduces drawdowns, improves stability, and achieves more robust capital growth.

-Algorithmic Risk Control

When the floating loss period reaches a preset threshold, unwinding mode is automatically activated, prioritizing the most unfavorable positions.

-Manual Risk Control

Team members monitor and adjust parameters in real time, and manual intervention is initiated when the floating loss reaches a warning threshold.

-Time-based Risk Control

Place orders only during specific trading hours, effectively avoiding periods of high market volatility and reducing trading risk.
Sem comentários
2026.01.07 11:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
2025.10.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
