- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
13 167
Negociações com lucro:
9 965 (75.68%)
Negociações com perda:
3 202 (24.32%)
Melhor negociação:
4 546.56 USD
Pior negociação:
-974.08 USD
Lucro bruto:
67 877.29 USD (1 287 440 pips)
Perda bruta:
-42 450.36 USD (1 229 942 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (66.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 551.03 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
11.49%
Depósito máximo carregado:
12.08%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
7.12
Negociações longas:
6 339 (48.14%)
Negociações curtas:
6 828 (51.86%)
Fator de lucro:
1.60
Valor esperado:
1.93 USD
Lucro médio:
6.81 USD
Perda média:
-13.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 659.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 568.80 USD (7)
Crescimento mensal:
1.77%
Previsão anual:
21.49%
Algotrading:
49%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
587.25 USD
Máximo:
3 568.80 USD (19.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.06% (3 568.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.08% (2 228.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|13167
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|57K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 546.56 USD
Pior negociação: -974 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +66.51 USD
Máxima perda consecutiva: -1 659.93 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MakeCapital-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Combining unique indicators with Martingale elements, this strategy overcomes the high-risk limitations of traditional Martingale. Through a triple risk control model, it effectively reduces drawdowns, improves stability, and achieves more robust capital growth.
-Algorithmic Risk Control
When the floating loss period reaches a preset threshold, unwinding mode is automatically activated, prioritizing the most unfavorable positions.
-Manual Risk Control
Team members monitor and adjust parameters in real time, and manual intervention is initiated when the floating loss reaches a warning threshold.
-Time-based Risk Control
Place orders only during specific trading hours, effectively avoiding periods of high market volatility and reducing trading risk.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
283%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
74
49%
13 167
75%
11%
1.59
1.93
USD
USD
19%
1:500