GOLD HUNTER PRISMX
Lee Wen Kang

GOLD HUNTER PRISMX

Lee Wen Kang
0 recensioni
Affidabilità
63 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 214%
MakeCapital-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 974
Profit Trade:
6 031 (75.63%)
Loss Trade:
1 943 (24.37%)
Best Trade:
4 546.56 USD
Worst Trade:
-974.08 USD
Profitto lordo:
47 643.10 USD (916 871 pips)
Perdita lorda:
-27 175.42 USD (817 824 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (66.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 551.03 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
61.18%
Massimo carico di deposito:
1.02%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
391
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
5.74
Long Trade:
3 801 (47.67%)
Short Trade:
4 173 (52.33%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
2.57 USD
Profitto medio:
7.90 USD
Perdita media:
-13.99 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-3 568.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 568.80 USD (7)
Crescita mensile:
9.45%
Previsione annuale:
114.64%
Algo trading:
15%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
587.25 USD
Massimale:
3 568.80 USD (19.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.06% (3 568.80 USD)
Per equità:
0.65% (145.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 7974
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 99K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 546.56 USD
Worst Trade: -974 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +66.51 USD
Massima perdita consecutiva: -3 568.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MakeCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Combining unique indicators with Martingale elements, this strategy overcomes the high-risk limitations of traditional Martingale. Through a triple risk control model, it effectively reduces drawdowns, improves stability, and achieves more robust capital growth.

-Algorithmic Risk Control

When the floating loss period reaches a preset threshold, unwinding mode is automatically activated, prioritizing the most unfavorable positions.

-Manual Risk Control

Team members monitor and adjust parameters in real time, and manual intervention is initiated when the floating loss reaches a warning threshold.

-Time-based Risk Control

Place orders only during specific trading hours, effectively avoiding periods of high market volatility and reducing trading risk.
Non ci sono recensioni
2025.10.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
