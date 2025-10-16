- Crescita
Trade:
7 974
Profit Trade:
6 031 (75.63%)
Loss Trade:
1 943 (24.37%)
Best Trade:
4 546.56 USD
Worst Trade:
-974.08 USD
Profitto lordo:
47 643.10 USD (916 871 pips)
Perdita lorda:
-27 175.42 USD (817 824 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (66.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 551.03 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
61.18%
Massimo carico di deposito:
1.02%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
391
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
5.74
Long Trade:
3 801 (47.67%)
Short Trade:
4 173 (52.33%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
2.57 USD
Profitto medio:
7.90 USD
Perdita media:
-13.99 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-3 568.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 568.80 USD (7)
Crescita mensile:
9.45%
Previsione annuale:
114.64%
Algo trading:
15%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
587.25 USD
Massimale:
3 568.80 USD (19.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.06% (3 568.80 USD)
Per equità:
0.65% (145.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|7974
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|99K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +4 546.56 USD
Worst Trade: -974 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +66.51 USD
Massima perdita consecutiva: -3 568.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MakeCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Combining unique indicators with Martingale elements, this strategy overcomes the high-risk limitations of traditional Martingale. Through a triple risk control model, it effectively reduces drawdowns, improves stability, and achieves more robust capital growth.
-Algorithmic Risk Control
When the floating loss period reaches a preset threshold, unwinding mode is automatically activated, prioritizing the most unfavorable positions.
-Manual Risk Control
Team members monitor and adjust parameters in real time, and manual intervention is initiated when the floating loss reaches a warning threshold.
-Time-based Risk Control
Place orders only during specific trading hours, effectively avoiding periods of high market volatility and reducing trading risk.
Non ci sono recensioni
