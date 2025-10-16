- Croissance
Trades:
7 974
Bénéfice trades:
6 031 (75.63%)
Perte trades:
1 943 (24.37%)
Meilleure transaction:
4 546.56 USD
Pire transaction:
-974.08 USD
Bénéfice brut:
47 643.10 USD (916 871 pips)
Perte brute:
-27 175.42 USD (817 824 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (66.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 551.03 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
61.18%
Charge de dépôt maximale:
1.02%
Dernier trade:
44 il y a des minutes
Trades par semaine:
389
Temps de détention moyen:
29 minutes
Facteur de récupération:
5.74
Longs trades:
3 801 (47.67%)
Courts trades:
4 173 (52.33%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
2.57 USD
Bénéfice moyen:
7.90 USD
Perte moyenne:
-13.99 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-3 568.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 568.80 USD (7)
Croissance mensuelle:
9.45%
Prévision annuelle:
114.64%
Algo trading:
15%
Prélèvement par solde:
Absolu:
587.25 USD
Maximal:
3 568.80 USD (19.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.06% (3 568.80 USD)
Par fonds propres:
0.65% (145.97 USD)
Distribution
Symbole
Transactions
Sell
Buy
XAUUSD.s
7974
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Symbole
Bénéfice brut, USD
Perte, USD
Profit, USD
XAUUSD.s
20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Symbole
Bénéfice brut, pips
Perte, pips
Profit, pips
XAUUSD.s
99K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Meilleure transaction: +4 546.56 USD
Pire transaction: -974 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +66.51 USD
Perte consécutive maximale: -3 568.80 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MakeCapital-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Combining unique indicators with Martingale elements, this strategy overcomes the high-risk limitations of traditional Martingale. Through a triple risk control model, it effectively reduces drawdowns, improves stability, and achieves more robust capital growth.
-Algorithmic Risk Control
When the floating loss period reaches a preset threshold, unwinding mode is automatically activated, prioritizing the most unfavorable positions.
-Manual Risk Control
Team members monitor and adjust parameters in real time, and manual intervention is initiated when the floating loss reaches a warning threshold.
-Time-based Risk Control
Place orders only during specific trading hours, effectively avoiding periods of high market volatility and reducing trading risk.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
50 USD par mois
214%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
63
15%
7 974
75%
61%
1.75
2.57
USD
USD
19%
1:500