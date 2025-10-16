SignauxSections
Lee Wen Kang

GOLD HUNTER PRISMX

Lee Wen Kang
0 avis
Fiabilité
63 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 214%
MakeCapital-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 974
Bénéfice trades:
6 031 (75.63%)
Perte trades:
1 943 (24.37%)
Meilleure transaction:
4 546.56 USD
Pire transaction:
-974.08 USD
Bénéfice brut:
47 643.10 USD (916 871 pips)
Perte brute:
-27 175.42 USD (817 824 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (66.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 551.03 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
61.18%
Charge de dépôt maximale:
1.02%
Dernier trade:
44 il y a des minutes
Trades par semaine:
389
Temps de détention moyen:
29 minutes
Facteur de récupération:
5.74
Longs trades:
3 801 (47.67%)
Courts trades:
4 173 (52.33%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
2.57 USD
Bénéfice moyen:
7.90 USD
Perte moyenne:
-13.99 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-3 568.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 568.80 USD (7)
Croissance mensuelle:
9.45%
Prévision annuelle:
114.64%
Algo trading:
15%
Prélèvement par solde:
Absolu:
587.25 USD
Maximal:
3 568.80 USD (19.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.06% (3 568.80 USD)
Par fonds propres:
0.65% (145.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 7974
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 99K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 546.56 USD
Pire transaction: -974 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +66.51 USD
Perte consécutive maximale: -3 568.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MakeCapital-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Combining unique indicators with Martingale elements, this strategy overcomes the high-risk limitations of traditional Martingale. Through a triple risk control model, it effectively reduces drawdowns, improves stability, and achieves more robust capital growth.

-Algorithmic Risk Control

When the floating loss period reaches a preset threshold, unwinding mode is automatically activated, prioritizing the most unfavorable positions.

-Manual Risk Control

Team members monitor and adjust parameters in real time, and manual intervention is initiated when the floating loss reaches a warning threshold.

-Time-based Risk Control

Place orders only during specific trading hours, effectively avoiding periods of high market volatility and reducing trading risk.
Aucun avis
2025.10.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
