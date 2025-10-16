- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
201
盈利交易:
74 (36.81%)
亏损交易:
127 (63.18%)
最好交易:
85.13 USD
最差交易:
-25.22 USD
毛利:
709.04 USD (539 755 pips)
毛利亏损:
-752.82 USD (496 062 pips)
最大连续赢利:
8 (77.94 USD)
最大连续盈利:
94.74 USD (5)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
8.91%
最大入金加载:
26.97%
最近交易:
11 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.19
长期交易:
106 (52.74%)
短期交易:
95 (47.26%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.22 USD
平均利润:
9.58 USD
平均损失:
-5.93 USD
最大连续失误:
12 (-53.75 USD)
最大连续亏损:
-65.57 USD (4)
每月增长:
-37.43%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
62.56 USD
最大值:
226.53 USD (40.61%)
相对跌幅:
结余:
57.09% (226.53 USD)
净值:
11.81% (38.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|137
|BTCUSD
|18
|NAS100
|10
|XRPUSD
|5
|EURJPY
|4
|EURGBP
|4
|USDJPY
|4
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPJPY
|3
|NAS100.Daily
|2
|EURUSD
|2
|GBPAUD
|2
|ETHUSD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-5
|BTCUSD
|-7
|NAS100
|-34
|XRPUSD
|-1
|EURJPY
|2
|EURGBP
|1
|USDJPY
|-10
|USDCHF
|8
|GBPUSD
|17
|NZDUSD
|8
|GBPJPY
|-5
|NAS100.Daily
|-9
|EURUSD
|-10
|GBPAUD
|1
|ETHUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|44K
|NAS100
|-3K
|XRPUSD
|-178
|EURJPY
|1.2K
|EURGBP
|164
|USDJPY
|-792
|USDCHF
|235
|GBPUSD
|882
|NZDUSD
|699
|GBPJPY
|-353
|NAS100.Daily
|-850
|EURUSD
|-591
|GBPAUD
|201
|ETHUSD
|619
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +85.13 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +77.94 USD
最大连续亏损: -53.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
AFCLive-Server
|0.00 × 1
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
FXView-Live
|0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
Axiory-Live
|0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 691
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-32%
0
0
USD
USD
160
USD
USD
16
0%
201
36%
9%
0.94
-0.22
USD
USD
57%
1:500