- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
201
Negociações com lucro:
74 (36.81%)
Negociações com perda:
127 (63.18%)
Melhor negociação:
85.13 USD
Pior negociação:
-25.22 USD
Lucro bruto:
709.04 USD (539 755 pips)
Perda bruta:
-752.82 USD (496 062 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (77.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
94.74 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
8.91%
Depósito máximo carregado:
26.97%
Último negócio:
12 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.19
Negociações longas:
106 (52.74%)
Negociações curtas:
95 (47.26%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-0.22 USD
Lucro médio:
9.58 USD
Perda média:
-5.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-53.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-65.57 USD (4)
Crescimento mensal:
-37.43%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
62.56 USD
Máximo:
226.53 USD (40.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.09% (226.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.81% (38.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|137
|BTCUSD
|18
|NAS100
|10
|XRPUSD
|5
|EURJPY
|4
|EURGBP
|4
|USDJPY
|4
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPJPY
|3
|NAS100.Daily
|2
|EURUSD
|2
|GBPAUD
|2
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-5
|BTCUSD
|-7
|NAS100
|-34
|XRPUSD
|-1
|EURJPY
|2
|EURGBP
|1
|USDJPY
|-10
|USDCHF
|8
|GBPUSD
|17
|NZDUSD
|8
|GBPJPY
|-5
|NAS100.Daily
|-9
|EURUSD
|-10
|GBPAUD
|1
|ETHUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|44K
|NAS100
|-3K
|XRPUSD
|-178
|EURJPY
|1.2K
|EURGBP
|164
|USDJPY
|-792
|USDCHF
|235
|GBPUSD
|882
|NZDUSD
|699
|GBPJPY
|-353
|NAS100.Daily
|-850
|EURUSD
|-591
|GBPAUD
|201
|ETHUSD
|619
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +85.13 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +77.94 USD
Máxima perda consecutiva: -53.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 340
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 691
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-32%
0
0
USD
USD
160
USD
USD
16
0%
201
36%
9%
0.94
-0.22
USD
USD
57%
1:500