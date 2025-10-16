SinaisSeções
Jarot Priantara

PICYDP

Jarot Priantara
0 comentários
16 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -32%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
201
Negociações com lucro:
74 (36.81%)
Negociações com perda:
127 (63.18%)
Melhor negociação:
85.13 USD
Pior negociação:
-25.22 USD
Lucro bruto:
709.04 USD (539 755 pips)
Perda bruta:
-752.82 USD (496 062 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (77.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
94.74 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
8.91%
Depósito máximo carregado:
26.97%
Último negócio:
12 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.19
Negociações longas:
106 (52.74%)
Negociações curtas:
95 (47.26%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-0.22 USD
Lucro médio:
9.58 USD
Perda média:
-5.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-53.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-65.57 USD (4)
Crescimento mensal:
-37.43%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
62.56 USD
Máximo:
226.53 USD (40.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.09% (226.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.81% (38.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 137
BTCUSD 18
NAS100 10
XRPUSD 5
EURJPY 4
EURGBP 4
USDJPY 4
USDCHF 3
GBPUSD 3
NZDUSD 3
GBPJPY 3
NAS100.Daily 2
EURUSD 2
GBPAUD 2
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -5
BTCUSD -7
NAS100 -34
XRPUSD -1
EURJPY 2
EURGBP 1
USDJPY -10
USDCHF 8
GBPUSD 17
NZDUSD 8
GBPJPY -5
NAS100.Daily -9
EURUSD -10
GBPAUD 1
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.4K
BTCUSD 44K
NAS100 -3K
XRPUSD -178
EURJPY 1.2K
EURGBP 164
USDJPY -792
USDCHF 235
GBPUSD 882
NZDUSD 699
GBPJPY -353
NAS100.Daily -850
EURUSD -591
GBPAUD 201
ETHUSD 619
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +85.13 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +77.94 USD
Máxima perda consecutiva: -53.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
51 mais ...
Sem comentários
2025.12.21 13:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 04:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 08:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 13:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.26 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.17% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 06:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 04:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 01:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 17:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 05:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 02:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 07:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 05:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
