Jarot Priantara

PICYDP

Jarot Priantara
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
OctaFX-Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
77
Bénéfice trades:
37 (48.05%)
Perte trades:
40 (51.95%)
Meilleure transaction:
45.17 USD
Pire transaction:
-17.36 USD
Bénéfice brut:
319.09 USD (440 927 pips)
Perte brute:
-224.51 USD (265 342 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (77.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
94.74 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.07%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.42
Longs trades:
62 (80.52%)
Courts trades:
15 (19.48%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
1.23 USD
Bénéfice moyen:
8.62 USD
Perte moyenne:
-5.61 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-36.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-36.72 USD (5)
Croissance mensuelle:
36.94%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
62.56 USD
Maximal:
66.66 USD (17.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.58% (66.66 USD)
Par fonds propres:
1.13% (4.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 30
BTCUSD 11
NAS100 5
EURJPY 4
EURGBP 3
USDCHF 3
GBPUSD 3
NZDUSD 3
GBPJPY 3
XRPUSD 3
USDJPY 2
NAS100.Daily 2
EURUSD 2
GBPAUD 2
ETHUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 66
BTCUSD 17
NAS100 -1
EURJPY 2
EURGBP 4
USDCHF 8
GBPUSD 17
NZDUSD 8
GBPJPY -5
XRPUSD -4
USDJPY 0
NAS100.Daily -9
EURUSD -10
GBPAUD 1
ETHUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 6.6K
BTCUSD 168K
NAS100 -149
EURJPY 1.2K
EURGBP 290
USDCHF 235
GBPUSD 882
NZDUSD 699
GBPJPY -353
XRPUSD -871
USDJPY -9
NAS100.Daily -850
EURUSD -591
GBPAUD 201
ETHUSD 619
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.17 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +77.94 USD
Perte consécutive maximale: -36.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
49 plus...
Aucun avis
2025.10.16 05:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
