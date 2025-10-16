- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
38 (48.71%)
Loss Trade:
40 (51.28%)
Best Trade:
45.17 USD
Worst Trade:
-17.36 USD
Profitto lordo:
339.71 USD (442 988 pips)
Perdita lorda:
-224.51 USD (265 342 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (77.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.74 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.07%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.73
Long Trade:
63 (80.77%)
Short Trade:
15 (19.23%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
1.48 USD
Profitto medio:
8.94 USD
Perdita media:
-5.61 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-36.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.72 USD (5)
Crescita mensile:
44.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.56 USD
Massimale:
66.66 USD (17.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.58% (66.66 USD)
Per equità:
1.13% (4.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|BTCUSD
|11
|NAS100
|5
|EURJPY
|4
|EURGBP
|3
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPJPY
|3
|XRPUSD
|3
|USDJPY
|2
|NAS100.Daily
|2
|EURUSD
|2
|GBPAUD
|2
|ETHUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|87
|BTCUSD
|17
|NAS100
|-1
|EURJPY
|2
|EURGBP
|4
|USDCHF
|8
|GBPUSD
|17
|NZDUSD
|8
|GBPJPY
|-5
|XRPUSD
|-4
|USDJPY
|0
|NAS100.Daily
|-9
|EURUSD
|-10
|GBPAUD
|1
|ETHUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.7K
|BTCUSD
|168K
|NAS100
|-149
|EURJPY
|1.2K
|EURGBP
|290
|USDCHF
|235
|GBPUSD
|882
|NZDUSD
|699
|GBPJPY
|-353
|XRPUSD
|-871
|USDJPY
|-9
|NAS100.Daily
|-850
|EURUSD
|-591
|GBPAUD
|201
|ETHUSD
|619
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.17 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +77.94 USD
Massima perdita consecutiva: -36.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 340
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 691
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
49 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
36%
0
0
USD
USD
419
USD
USD
8
0%
78
48%
100%
1.51
1.48
USD
USD
18%
1:500