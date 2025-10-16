SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PICYDP
Jarot Priantara

PICYDP

Jarot Priantara
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 36%
OctaFX-Real2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
38 (48.71%)
Loss Trade:
40 (51.28%)
Best Trade:
45.17 USD
Worst Trade:
-17.36 USD
Profitto lordo:
339.71 USD (442 988 pips)
Perdita lorda:
-224.51 USD (265 342 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (77.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.74 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.07%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.73
Long Trade:
63 (80.77%)
Short Trade:
15 (19.23%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
1.48 USD
Profitto medio:
8.94 USD
Perdita media:
-5.61 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-36.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.72 USD (5)
Crescita mensile:
44.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.56 USD
Massimale:
66.66 USD (17.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.58% (66.66 USD)
Per equità:
1.13% (4.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 31
BTCUSD 11
NAS100 5
EURJPY 4
EURGBP 3
USDCHF 3
GBPUSD 3
NZDUSD 3
GBPJPY 3
XRPUSD 3
USDJPY 2
NAS100.Daily 2
EURUSD 2
GBPAUD 2
ETHUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 87
BTCUSD 17
NAS100 -1
EURJPY 2
EURGBP 4
USDCHF 8
GBPUSD 17
NZDUSD 8
GBPJPY -5
XRPUSD -4
USDJPY 0
NAS100.Daily -9
EURUSD -10
GBPAUD 1
ETHUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8.7K
BTCUSD 168K
NAS100 -149
EURJPY 1.2K
EURGBP 290
USDCHF 235
GBPUSD 882
NZDUSD 699
GBPJPY -353
XRPUSD -871
USDJPY -9
NAS100.Daily -850
EURUSD -591
GBPAUD 201
ETHUSD 619
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.17 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +77.94 USD
Massima perdita consecutiva: -36.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
49 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.16 07:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 05:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PICYDP
30USD al mese
36%
0
0
USD
419
USD
8
0%
78
48%
100%
1.51
1.48
USD
18%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.