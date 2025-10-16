СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / PICYDP
Jarot Priantara

PICYDP

Jarot Priantara
0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -32%
OctaFX-Real2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
201
Прибыльных трейдов:
74 (36.81%)
Убыточных трейдов:
127 (63.18%)
Лучший трейд:
85.13 USD
Худший трейд:
-25.22 USD
Общая прибыль:
709.04 USD (539 755 pips)
Общий убыток:
-752.82 USD (496 062 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (77.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
94.74 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
8.91%
Макс. загрузка депозита:
26.97%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
106 (52.74%)
Коротких трейдов:
95 (47.26%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.22 USD
Средняя прибыль:
9.58 USD
Средний убыток:
-5.93 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-53.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-65.57 USD (4)
Прирост в месяц:
-37.43%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
62.56 USD
Максимальная:
226.53 USD (40.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.09% (226.53 USD)
По эквити:
11.81% (38.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 137
BTCUSD 18
NAS100 10
XRPUSD 5
EURJPY 4
EURGBP 4
USDJPY 4
USDCHF 3
GBPUSD 3
NZDUSD 3
GBPJPY 3
NAS100.Daily 2
EURUSD 2
GBPAUD 2
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -5
BTCUSD -7
NAS100 -34
XRPUSD -1
EURJPY 2
EURGBP 1
USDJPY -10
USDCHF 8
GBPUSD 17
NZDUSD 8
GBPJPY -5
NAS100.Daily -9
EURUSD -10
GBPAUD 1
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.4K
BTCUSD 44K
NAS100 -3K
XRPUSD -178
EURJPY 1.2K
EURGBP 164
USDJPY -792
USDCHF 235
GBPUSD 882
NZDUSD 699
GBPJPY -353
NAS100.Daily -850
EURUSD -591
GBPAUD 201
ETHUSD 619
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +85.13 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +77.94 USD
Макс. убыток в серии: -53.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
еще 51...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.21 13:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 04:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 08:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 13:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.26 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.17% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 06:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 04:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 01:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 17:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 05:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 02:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 07:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 05:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PICYDP
30 USD в месяц
-32%
0
0
USD
160
USD
16
0%
201
36%
9%
0.94
-0.22
USD
57%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.