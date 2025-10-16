- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
201
Прибыльных трейдов:
74 (36.81%)
Убыточных трейдов:
127 (63.18%)
Лучший трейд:
85.13 USD
Худший трейд:
-25.22 USD
Общая прибыль:
709.04 USD (539 755 pips)
Общий убыток:
-752.82 USD (496 062 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (77.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
94.74 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
8.91%
Макс. загрузка депозита:
26.97%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
106 (52.74%)
Коротких трейдов:
95 (47.26%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.22 USD
Средняя прибыль:
9.58 USD
Средний убыток:
-5.93 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-53.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-65.57 USD (4)
Прирост в месяц:
-37.43%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
62.56 USD
Максимальная:
226.53 USD (40.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.09% (226.53 USD)
По эквити:
11.81% (38.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|137
|BTCUSD
|18
|NAS100
|10
|XRPUSD
|5
|EURJPY
|4
|EURGBP
|4
|USDJPY
|4
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPJPY
|3
|NAS100.Daily
|2
|EURUSD
|2
|GBPAUD
|2
|ETHUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-5
|BTCUSD
|-7
|NAS100
|-34
|XRPUSD
|-1
|EURJPY
|2
|EURGBP
|1
|USDJPY
|-10
|USDCHF
|8
|GBPUSD
|17
|NZDUSD
|8
|GBPJPY
|-5
|NAS100.Daily
|-9
|EURUSD
|-10
|GBPAUD
|1
|ETHUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|44K
|NAS100
|-3K
|XRPUSD
|-178
|EURJPY
|1.2K
|EURGBP
|164
|USDJPY
|-792
|USDCHF
|235
|GBPUSD
|882
|NZDUSD
|699
|GBPJPY
|-353
|NAS100.Daily
|-850
|EURUSD
|-591
|GBPAUD
|201
|ETHUSD
|619
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +85.13 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +77.94 USD
Макс. убыток в серии: -53.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 340
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 691
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
