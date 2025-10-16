SeñalesSecciones
Jarot Priantara

PICYDP

Jarot Priantara
0 comentarios
16 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -32%
OctaFX-Real2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
201
Transacciones Rentables:
74 (36.81%)
Transacciones Irrentables:
127 (63.18%)
Mejor transacción:
85.13 USD
Peor transacción:
-25.22 USD
Beneficio Bruto:
709.04 USD (539 755 pips)
Pérdidas Brutas:
-752.82 USD (496 062 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (77.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
94.74 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
8.91%
Carga máxima del depósito:
26.97%
Último trade:
12 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
-0.19
Transacciones Largas:
106 (52.74%)
Transacciones Cortas:
95 (47.26%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-0.22 USD
Beneficio medio:
9.58 USD
Pérdidas medias:
-5.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-53.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-65.57 USD (4)
Crecimiento al mes:
-37.43%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
62.56 USD
Máxima:
226.53 USD (40.61%)
Reducción relativa:
De balance:
57.09% (226.53 USD)
De fondos:
11.81% (38.64 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 137
BTCUSD 18
NAS100 10
XRPUSD 5
EURJPY 4
EURGBP 4
USDJPY 4
USDCHF 3
GBPUSD 3
NZDUSD 3
GBPJPY 3
NAS100.Daily 2
EURUSD 2
GBPAUD 2
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -5
BTCUSD -7
NAS100 -34
XRPUSD -1
EURJPY 2
EURGBP 1
USDJPY -10
USDCHF 8
GBPUSD 17
NZDUSD 8
GBPJPY -5
NAS100.Daily -9
EURUSD -10
GBPAUD 1
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1.4K
BTCUSD 44K
NAS100 -3K
XRPUSD -178
EURJPY 1.2K
EURGBP 164
USDJPY -792
USDCHF 235
GBPUSD 882
NZDUSD 699
GBPJPY -353
NAS100.Daily -850
EURUSD -591
GBPAUD 201
ETHUSD 619
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +85.13 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +77.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -53.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
otros 51...
No hay comentarios
2025.12.21 13:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 04:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 08:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 13:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.26 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.17% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 06:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 04:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 01:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 17:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 05:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 02:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 07:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 05:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
