- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
201
利益トレード:
74 (36.81%)
損失トレード:
127 (63.18%)
ベストトレード:
85.13 USD
最悪のトレード:
-25.22 USD
総利益:
709.04 USD (539 755 pips)
総損失:
-752.82 USD (496 062 pips)
最大連続の勝ち:
8 (77.94 USD)
最大連続利益:
94.74 USD (5)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
8.91%
最大入金額:
26.97%
最近のトレード:
13 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.19
長いトレード:
106 (52.74%)
短いトレード:
95 (47.26%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-0.22 USD
平均利益:
9.58 USD
平均損失:
-5.93 USD
最大連続の負け:
12 (-53.75 USD)
最大連続損失:
-65.57 USD (4)
月間成長:
-37.43%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
62.56 USD
最大の:
226.53 USD (40.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.09% (226.53 USD)
エクイティによる:
11.81% (38.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|137
|BTCUSD
|18
|NAS100
|10
|XRPUSD
|5
|EURJPY
|4
|EURGBP
|4
|USDJPY
|4
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPJPY
|3
|NAS100.Daily
|2
|EURUSD
|2
|GBPAUD
|2
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-5
|BTCUSD
|-7
|NAS100
|-34
|XRPUSD
|-1
|EURJPY
|2
|EURGBP
|1
|USDJPY
|-10
|USDCHF
|8
|GBPUSD
|17
|NZDUSD
|8
|GBPJPY
|-5
|NAS100.Daily
|-9
|EURUSD
|-10
|GBPAUD
|1
|ETHUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|44K
|NAS100
|-3K
|XRPUSD
|-178
|EURJPY
|1.2K
|EURGBP
|164
|USDJPY
|-792
|USDCHF
|235
|GBPUSD
|882
|NZDUSD
|699
|GBPJPY
|-353
|NAS100.Daily
|-850
|EURUSD
|-591
|GBPAUD
|201
|ETHUSD
|619
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +85.13 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +77.94 USD
最大連続損失: -53.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 340
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 691
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
51 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-32%
0
0
USD
USD
160
USD
USD
16
0%
201
36%
9%
0.94
-0.22
USD
USD
57%
1:500