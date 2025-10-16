- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
37 (48.05%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (51.95%)
En iyi işlem:
45.17 USD
En kötü işlem:
-17.36 USD
Brüt kâr:
319.09 USD (440 927 pips)
Brüt zarar:
-224.51 USD (265 342 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (77.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.74 USD (5)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.07%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.42
Alış işlemleri:
62 (80.52%)
Satış işlemleri:
15 (19.48%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
8.62 USD
Ortalama zarar:
-5.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-36.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.72 USD (5)
Aylık büyüme:
36.94%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.56 USD
Maksimum:
66.66 USD (17.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.58% (66.66 USD)
Varlığa göre:
1.13% (4.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|BTCUSD
|11
|NAS100
|5
|EURJPY
|4
|EURGBP
|3
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPJPY
|3
|XRPUSD
|3
|USDJPY
|2
|NAS100.Daily
|2
|EURUSD
|2
|GBPAUD
|2
|ETHUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|66
|BTCUSD
|17
|NAS100
|-1
|EURJPY
|2
|EURGBP
|4
|USDCHF
|8
|GBPUSD
|17
|NZDUSD
|8
|GBPJPY
|-5
|XRPUSD
|-4
|USDJPY
|0
|NAS100.Daily
|-9
|EURUSD
|-10
|GBPAUD
|1
|ETHUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.6K
|BTCUSD
|168K
|NAS100
|-149
|EURJPY
|1.2K
|EURGBP
|290
|USDCHF
|235
|GBPUSD
|882
|NZDUSD
|699
|GBPJPY
|-353
|XRPUSD
|-871
|USDJPY
|-9
|NAS100.Daily
|-850
|EURUSD
|-591
|GBPAUD
|201
|ETHUSD
|619
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.17 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +77.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 340
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 691
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
30%
0
0
USD
USD
398
USD
USD
8
0%
77
48%
100%
1.42
1.23
USD
USD
18%
1:500