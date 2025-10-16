SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PICYDP
Jarot Priantara

PICYDP

Jarot Priantara
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 30%
OctaFX-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
37 (48.05%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (51.95%)
En iyi işlem:
45.17 USD
En kötü işlem:
-17.36 USD
Brüt kâr:
319.09 USD (440 927 pips)
Brüt zarar:
-224.51 USD (265 342 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (77.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.74 USD (5)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.07%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.42
Alış işlemleri:
62 (80.52%)
Satış işlemleri:
15 (19.48%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
8.62 USD
Ortalama zarar:
-5.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-36.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.72 USD (5)
Aylık büyüme:
36.94%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.56 USD
Maksimum:
66.66 USD (17.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.58% (66.66 USD)
Varlığa göre:
1.13% (4.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 30
BTCUSD 11
NAS100 5
EURJPY 4
EURGBP 3
USDCHF 3
GBPUSD 3
NZDUSD 3
GBPJPY 3
XRPUSD 3
USDJPY 2
NAS100.Daily 2
EURUSD 2
GBPAUD 2
ETHUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 66
BTCUSD 17
NAS100 -1
EURJPY 2
EURGBP 4
USDCHF 8
GBPUSD 17
NZDUSD 8
GBPJPY -5
XRPUSD -4
USDJPY 0
NAS100.Daily -9
EURUSD -10
GBPAUD 1
ETHUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.6K
BTCUSD 168K
NAS100 -149
EURJPY 1.2K
EURGBP 290
USDCHF 235
GBPUSD 882
NZDUSD 699
GBPJPY -353
XRPUSD -871
USDJPY -9
NAS100.Daily -850
EURUSD -591
GBPAUD 201
ETHUSD 619
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.17 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +77.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
49 daha fazla...
2025.10.16 05:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
