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XHLF: BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati

50.21 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XHLF汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点50.21和高点50.22进行交易。

关注BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XHLF新闻

常见问题解答

XHLF股票今天的价格是多少？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati股票今天的定价为50.21。它在50.21 - 50.22范围内交易，昨天的收盘价为50.21，交易量达到253。XHLF的实时价格图表显示了这些更新。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati股票是否支付股息？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati目前的价值为50.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.20%和USD。实时查看图表以跟踪XHLF走势。

如何购买XHLF股票？

您可以以50.21的当前价格购买BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati股票。订单通常设置在50.21或50.51附近，而253和0.00%显示市场活动。立即关注XHLF的实时图表更新。

如何投资XHLF股票？

投资BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati需要考虑年度范围50.14 - 50.37和当前价格50.21。许多人在以50.21或50.51下订单之前，会比较0.08%和。实时查看XHLF价格图表，了解每日变化。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati的最高价格是50.37。在50.14 - 50.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati的绩效。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati股票的最低价格是多少？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati（XHLF）的最低价格为50.14。将其与当前的50.21和50.14 - 50.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XHLF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XHLF股票是什么时候拆分的？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.21和-0.20%中可见。

日范围
50.21 50.22
年范围
50.14 50.37
前一天收盘价
50.21
开盘价
50.21
卖价
50.21
买价
50.51
最低价
50.21
最高价
50.22
交易量
253
日变化
0.00%
月变化
0.08%
6个月变化
-0.02%
年变化
-0.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%