XHLF: BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati
今日XHLF汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点50.21和高点50.22进行交易。
关注BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
XHLF股票今天的价格是多少？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati股票今天的定价为50.21。它在50.21 - 50.22范围内交易，昨天的收盘价为50.21，交易量达到253。XHLF的实时价格图表显示了这些更新。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati股票是否支付股息？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati目前的价值为50.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.20%和USD。实时查看图表以跟踪XHLF走势。
如何购买XHLF股票？
您可以以50.21的当前价格购买BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati股票。订单通常设置在50.21或50.51附近，而253和0.00%显示市场活动。立即关注XHLF的实时图表更新。
如何投资XHLF股票？
投资BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati需要考虑年度范围50.14 - 50.37和当前价格50.21。许多人在以50.21或50.51下订单之前，会比较0.08%和。实时查看XHLF价格图表，了解每日变化。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati的最高价格是50.37。在50.14 - 50.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati的绩效。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati股票的最低价格是多少？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati（XHLF）的最低价格为50.14。将其与当前的50.21和50.14 - 50.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XHLF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XHLF股票是什么时候拆分的？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.21和-0.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.21
- 开盘价
- 50.21
- 卖价
- 50.21
- 买价
- 50.51
- 最低价
- 50.21
- 最高价
- 50.22
- 交易量
- 253
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- -0.02%
- 年变化
- -0.20%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%