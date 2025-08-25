КотировкиРазделы
Валюты / XHLF
Назад в Рынок акций США

XHLF: BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati

50.21 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XHLF за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.21, а максимальная — 50.22.

Следите за динамикой BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости XHLF

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XHLF сегодня?

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati (XHLF) сегодня оценивается на уровне 50.21. Инструмент торгуется в пределах 50.21 - 50.22, вчерашнее закрытие составило 50.21, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XHLF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati?

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati в настоящее время оценивается в 50.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.20% и USD. Отслеживайте движения XHLF на графике в реальном времени.

Как купить акции XHLF?

Вы можете купить акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati (XHLF) по текущей цене 50.21. Ордера обычно размещаются около 50.21 или 50.51, тогда как 19 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XHLF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XHLF?

Инвестирование в BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati предполагает учет годового диапазона 50.14 - 50.37 и текущей цены 50.21. Многие сравнивают 0.08% и -0.02% перед размещением ордеров на 50.21 или 50.51. Изучайте ежедневные изменения цены XHLF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati?

Самая высокая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati (XHLF) за последний год составила 50.37. Акции заметно колебались в пределах 50.14 - 50.37, сравнение с 50.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati?

Самая низкая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati (XHLF) за год составила 50.14. Сравнение с текущими 50.21 и 50.14 - 50.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XHLF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XHLF?

В прошлом BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Six Month Target Durati проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.21 и -0.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.21 50.22
Годовой диапазон
50.14 50.37
Предыдущее закрытие
50.21
Open
50.21
Bid
50.21
Ask
50.51
Low
50.21
High
50.22
Объем
19
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
-0.02%
Годовое изменение
-0.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%