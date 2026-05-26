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XHE: SPDR S&P Health Care Equipment

94.88 USD 0.67 (0.71%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XHE汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点94.05和高点95.13进行交易。

关注SPDR S&P Health Care Equipment动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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XHE新闻

常见问题解答

XHE股票今天的价格是多少？

SPDR S&P Health Care Equipment股票今天的定价为94.88。它在94.05 - 95.13范围内交易，昨天的收盘价为94.21，交易量达到23。XHE的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P Health Care Equipment股票是否支付股息？

SPDR S&P Health Care Equipment目前的价值为94.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.51%和USD。实时查看图表以跟踪XHE走势。

如何购买XHE股票？

您可以以94.88的当前价格购买SPDR S&P Health Care Equipment股票。订单通常设置在94.88或95.18附近，而23和0.43%显示市场活动。立即关注XHE的实时图表更新。

如何投资XHE股票？

投资SPDR S&P Health Care Equipment需要考虑年度范围76.00 - 95.13和当前价格94.88。许多人在以94.88或95.18下订单之前，会比较2.42%和。实时查看XHE价格图表，了解每日变化。

SPDR S&P Health Care Equipment股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR S&P Health Care Equipment的最高价格是95.13。在76.00 - 95.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Health Care Equipment的绩效。

SPDR S&P Health Care Equipment股票的最低价格是多少？

SPDR S&P Health Care Equipment（XHE）的最低价格为76.00。将其与当前的94.88和76.00 - 95.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XHE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XHE股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P Health Care Equipment历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、94.21和9.51%中可见。

日范围
94.05 95.13
年范围
76.00 95.13
前一天收盘价
94.21
开盘价
94.47
卖价
94.88
买价
95.18
最低价
94.05
最高价
95.13
交易量
23
日变化
0.71%
月变化
2.42%
6个月变化
9.54%
年变化
9.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%