XHE: SPDR S&P Health Care Equipment
今日XHE汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点94.05和高点95.13进行交易。
关注SPDR S&P Health Care Equipment动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
XHE股票今天的价格是多少？
SPDR S&P Health Care Equipment股票今天的定价为94.88。它在94.05 - 95.13范围内交易，昨天的收盘价为94.21，交易量达到23。XHE的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR S&P Health Care Equipment股票是否支付股息？
SPDR S&P Health Care Equipment目前的价值为94.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.51%和USD。实时查看图表以跟踪XHE走势。
如何购买XHE股票？
您可以以94.88的当前价格购买SPDR S&P Health Care Equipment股票。订单通常设置在94.88或95.18附近，而23和0.43%显示市场活动。立即关注XHE的实时图表更新。
如何投资XHE股票？
投资SPDR S&P Health Care Equipment需要考虑年度范围76.00 - 95.13和当前价格94.88。许多人在以94.88或95.18下订单之前，会比较2.42%和。实时查看XHE价格图表，了解每日变化。
SPDR S&P Health Care Equipment股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR S&P Health Care Equipment的最高价格是95.13。在76.00 - 95.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Health Care Equipment的绩效。
SPDR S&P Health Care Equipment股票的最低价格是多少？
SPDR S&P Health Care Equipment（XHE）的最低价格为76.00。将其与当前的94.88和76.00 - 95.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XHE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XHE股票是什么时候拆分的？
SPDR S&P Health Care Equipment历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、94.21和9.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 94.21
- 开盘价
- 94.47
- 卖价
- 94.88
- 买价
- 95.18
- 最低价
- 94.05
- 最高价
- 95.13
- 交易量
- 23
- 日变化
- 0.71%
- 月变化
- 2.42%
- 6个月变化
- 9.54%
- 年变化
- 9.51%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%