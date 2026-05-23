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XHE: SPDR S&P Health Care Equipment
Курс XHE за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.36, а максимальная — 94.35.
Следите за динамикой SPDR S&P Health Care Equipment. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XHE сегодня?
SPDR S&P Health Care Equipment (XHE) сегодня оценивается на уровне 94.21. Инструмент торгуется в пределах 93.36 - 94.35, вчерашнее закрытие составило 92.89, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XHE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Health Care Equipment?
SPDR S&P Health Care Equipment в настоящее время оценивается в 94.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.73% и USD. Отслеживайте движения XHE на графике в реальном времени.
Как купить акции XHE?
Вы можете купить акции SPDR S&P Health Care Equipment (XHE) по текущей цене 94.21. Ордера обычно размещаются около 94.21 или 94.51, тогда как 58 и 0.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XHE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XHE?
Инвестирование в SPDR S&P Health Care Equipment предполагает учет годового диапазона 76.00 - 94.53 и текущей цены 94.21. Многие сравнивают 1.69% и 8.76% перед размещением ордеров на 94.21 или 94.51. Изучайте ежедневные изменения цены XHE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Health Care Equipment?
Самая высокая цена SPDR S&P Health Care Equipment (XHE) за последний год составила 94.53. Акции заметно колебались в пределах 76.00 - 94.53, сравнение с 92.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Health Care Equipment на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Health Care Equipment?
Самая низкая цена SPDR S&P Health Care Equipment (XHE) за год составила 76.00. Сравнение с текущими 94.21 и 76.00 - 94.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XHE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XHE?
В прошлом SPDR S&P Health Care Equipment проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 92.89 и 8.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 92.89
- Open
- 93.36
- Bid
- 94.21
- Ask
- 94.51
- Low
- 93.36
- High
- 94.35
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- 1.42%
- Месячное изменение
- 1.69%
- 6-месячное изменение
- 8.76%
- Годовое изменение
- 8.73%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%