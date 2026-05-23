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XHE: SPDR S&P Health Care Equipment

94.21 USD 1.32 (1.42%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XHE за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.36, а максимальная — 94.35.

Следите за динамикой SPDR S&P Health Care Equipment. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XHE сегодня?

SPDR S&P Health Care Equipment (XHE) сегодня оценивается на уровне 94.21. Инструмент торгуется в пределах 93.36 - 94.35, вчерашнее закрытие составило 92.89, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XHE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Health Care Equipment?

SPDR S&P Health Care Equipment в настоящее время оценивается в 94.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.73% и USD. Отслеживайте движения XHE на графике в реальном времени.

Как купить акции XHE?

Вы можете купить акции SPDR S&P Health Care Equipment (XHE) по текущей цене 94.21. Ордера обычно размещаются около 94.21 или 94.51, тогда как 58 и 0.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XHE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XHE?

Инвестирование в SPDR S&P Health Care Equipment предполагает учет годового диапазона 76.00 - 94.53 и текущей цены 94.21. Многие сравнивают 1.69% и 8.76% перед размещением ордеров на 94.21 или 94.51. Изучайте ежедневные изменения цены XHE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Health Care Equipment?

Самая высокая цена SPDR S&P Health Care Equipment (XHE) за последний год составила 94.53. Акции заметно колебались в пределах 76.00 - 94.53, сравнение с 92.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Health Care Equipment на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Health Care Equipment?

Самая низкая цена SPDR S&P Health Care Equipment (XHE) за год составила 76.00. Сравнение с текущими 94.21 и 76.00 - 94.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XHE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XHE?

В прошлом SPDR S&P Health Care Equipment проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 92.89 и 8.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
93.36 94.35
Годовой диапазон
76.00 94.53
Предыдущее закрытие
92.89
Open
93.36
Bid
94.21
Ask
94.51
Low
93.36
High
94.35
Объем
58
Дневное изменение
1.42%
Месячное изменение
1.69%
6-месячное изменение
8.76%
Годовое изменение
8.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%