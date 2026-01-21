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XDQQ: Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

40.03 USD 0.18 (0.45%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XDQQ汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点40.03和高点40.23进行交易。

关注Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XDQQ新闻

常见问题解答

XDQQ股票今天的价格是多少？

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly股票今天的定价为40.03。它在40.03 - 40.23范围内交易，昨天的收盘价为40.21，交易量达到11。XDQQ的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly股票是否支付股息？

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly目前的价值为40.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.26%和USD。实时查看图表以跟踪XDQQ走势。

如何购买XDQQ股票？

您可以以40.03的当前价格购买Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly股票。订单通常设置在40.03或40.33附近，而11和-0.50%显示市场活动。立即关注XDQQ的实时图表更新。

如何投资XDQQ股票？

投资Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly需要考虑年度范围35.61 - 40.79和当前价格40.03。许多人在以40.03或40.33下订单之前，会比较3.68%和。实时查看XDQQ价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly的最高价格是40.79。在35.61 - 40.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly的绩效。

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly股票的最低价格是多少？

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly（XDQQ）的最低价格为35.61。将其与当前的40.03和35.61 - 40.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XDQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XDQQ股票是什么时候拆分的？

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.21和11.26%中可见。

日范围
40.03 40.23
年范围
35.61 40.79
前一天收盘价
40.21
开盘价
40.23
卖价
40.03
买价
40.33
最低价
40.03
最高价
40.23
交易量
11
日变化
-0.45%
月变化
3.68%
6个月变化
2.40%
年变化
11.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%