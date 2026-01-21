XDQQ: Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly
今日XDQQ汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点40.03和高点40.23进行交易。
关注Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XDQQ股票今天的价格是多少？
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly股票今天的定价为40.03。它在40.03 - 40.23范围内交易，昨天的收盘价为40.21，交易量达到11。XDQQ的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly股票是否支付股息？
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly目前的价值为40.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.26%和USD。实时查看图表以跟踪XDQQ走势。
如何购买XDQQ股票？
您可以以40.03的当前价格购买Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly股票。订单通常设置在40.03或40.33附近，而11和-0.50%显示市场活动。立即关注XDQQ的实时图表更新。
如何投资XDQQ股票？
投资Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly需要考虑年度范围35.61 - 40.79和当前价格40.03。许多人在以40.03或40.33下订单之前，会比较3.68%和。实时查看XDQQ价格图表，了解每日变化。
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly的最高价格是40.79。在35.61 - 40.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly的绩效。
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly股票的最低价格是多少？
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly（XDQQ）的最低价格为35.61。将其与当前的40.03和35.61 - 40.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XDQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XDQQ股票是什么时候拆分的？
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.21和11.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.21
- 开盘价
- 40.23
- 卖价
- 40.03
- 买价
- 40.33
- 最低价
- 40.03
- 最高价
- 40.23
- 交易量
- 11
- 日变化
- -0.45%
- 月变化
- 3.68%
- 6个月变化
- 2.40%
- 年变化
- 11.26%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%