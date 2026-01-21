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XDQQ: Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly
Курс XDQQ за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.21, а максимальная — 40.33.
Следите за динамикой Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XDQQ сегодня?
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) сегодня оценивается на уровне 40.21. Инструмент торгуется в пределах 40.21 - 40.33, вчерашнее закрытие составило 40.28, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XDQQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly?
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly в настоящее время оценивается в 40.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.76% и USD. Отслеживайте движения XDQQ на графике в реальном времени.
Как купить акции XDQQ?
Вы можете купить акции Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) по текущей цене 40.21. Ордера обычно размещаются около 40.21 или 40.51, тогда как 16 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XDQQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XDQQ?
Инвестирование в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly предполагает учет годового диапазона 35.61 - 40.79 и текущей цены 40.21. Многие сравнивают 4.14% и 2.87% перед размещением ордеров на 40.21 или 40.51. Изучайте ежедневные изменения цены XDQQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly?
Самая высокая цена Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) за последний год составила 40.79. Акции заметно колебались в пределах 35.61 - 40.79, сравнение с 40.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly?
Самая низкая цена Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) за год составила 35.61. Сравнение с текущими 40.21 и 35.61 - 40.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XDQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XDQQ?
В прошлом Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.28 и 11.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.28
- Open
- 40.32
- Bid
- 40.21
- Ask
- 40.51
- Low
- 40.21
- High
- 40.33
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 4.14%
- 6-месячное изменение
- 2.87%
- Годовое изменение
- 11.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%