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XDQQ: Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

40.21 USD 0.07 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XDQQ за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.21, а максимальная — 40.33.

Следите за динамикой Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XDQQ сегодня?

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) сегодня оценивается на уровне 40.21. Инструмент торгуется в пределах 40.21 - 40.33, вчерашнее закрытие составило 40.28, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XDQQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly?

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly в настоящее время оценивается в 40.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.76% и USD. Отслеживайте движения XDQQ на графике в реальном времени.

Как купить акции XDQQ?

Вы можете купить акции Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) по текущей цене 40.21. Ордера обычно размещаются около 40.21 или 40.51, тогда как 16 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XDQQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XDQQ?

Инвестирование в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly предполагает учет годового диапазона 35.61 - 40.79 и текущей цены 40.21. Многие сравнивают 4.14% и 2.87% перед размещением ордеров на 40.21 или 40.51. Изучайте ежедневные изменения цены XDQQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly?

Самая высокая цена Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) за последний год составила 40.79. Акции заметно колебались в пределах 35.61 - 40.79, сравнение с 40.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly?

Самая низкая цена Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) за год составила 35.61. Сравнение с текущими 40.21 и 35.61 - 40.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XDQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XDQQ?

В прошлом Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.28 и 11.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.21 40.33
Годовой диапазон
35.61 40.79
Предыдущее закрытие
40.28
Open
40.32
Bid
40.21
Ask
40.51
Low
40.21
High
40.33
Объем
16
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
4.14%
6-месячное изменение
2.87%
Годовое изменение
11.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%