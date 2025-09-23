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WINN: Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF

33.94 USD 0.21 (0.61%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WINN汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点33.88和高点34.21进行交易。

关注Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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WINN新闻

常见问题解答

WINN股票今天的价格是多少？

Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF股票今天的定价为33.94。它在33.88 - 34.21范围内交易，昨天的收盘价为34.15，交易量达到159。WINN的实时价格图表显示了这些更新。

Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF股票是否支付股息？

Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF目前的价值为33.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.92%和USD。实时查看图表以跟踪WINN走势。

如何购买WINN股票？

您可以以33.94的当前价格购买Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF股票。订单通常设置在33.94或34.24附近，而159和-0.32%显示市场活动。立即关注WINN的实时图表更新。

如何投资WINN股票？

投资Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF需要考虑年度范围26.62 - 34.29和当前价格33.94。许多人在以33.94或34.24下订单之前，会比较4.30%和。实时查看WINN价格图表，了解每日变化。

Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF的最高价格是34.29。在26.62 - 34.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF的绩效。

Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF股票的最低价格是多少？

Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF（WINN）的最低价格为26.62。将其与当前的33.94和26.62 - 34.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WINN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WINN股票是什么时候拆分的？

Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.15和15.92%中可见。

日范围
33.88 34.21
年范围
26.62 34.29
前一天收盘价
34.15
开盘价
34.05
卖价
33.94
买价
34.24
最低价
33.88
最高价
34.21
交易量
159
日变化
-0.61%
月变化
4.30%
6个月变化
18.13%
年变化
15.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%