WINN: Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF
今日WINN汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点33.88和高点34.21进行交易。
关注Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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WINN新闻
常见问题解答
WINN股票今天的价格是多少？
Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF股票今天的定价为33.94。它在33.88 - 34.21范围内交易，昨天的收盘价为34.15，交易量达到159。WINN的实时价格图表显示了这些更新。
Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF股票是否支付股息？
Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF目前的价值为33.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.92%和USD。实时查看图表以跟踪WINN走势。
如何购买WINN股票？
您可以以33.94的当前价格购买Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF股票。订单通常设置在33.94或34.24附近，而159和-0.32%显示市场活动。立即关注WINN的实时图表更新。
如何投资WINN股票？
投资Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF需要考虑年度范围26.62 - 34.29和当前价格33.94。许多人在以33.94或34.24下订单之前，会比较4.30%和。实时查看WINN价格图表，了解每日变化。
Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF的最高价格是34.29。在26.62 - 34.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF的绩效。
Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF股票的最低价格是多少？
Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF（WINN）的最低价格为26.62。将其与当前的33.94和26.62 - 34.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WINN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WINN股票是什么时候拆分的？
Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.15和15.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.15
- 开盘价
- 34.05
- 卖价
- 33.94
- 买价
- 34.24
- 最低价
- 33.88
- 最高价
- 34.21
- 交易量
- 159
- 日变化
- -0.61%
- 月变化
- 4.30%
- 6个月变化
- 18.13%
- 年变化
- 15.92%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%