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WINN: Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF
Курс WINN за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.05, а максимальная — 34.20.
Следите за динамикой Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WINN сегодня?
Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) сегодня оценивается на уровне 34.17. Инструмент торгуется в пределах 34.05 - 34.20, вчерашнее закрытие составило 34.15, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WINN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF?
Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF в настоящее время оценивается в 34.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.70% и USD. Отслеживайте движения WINN на графике в реальном времени.
Как купить акции WINN?
Вы можете купить акции Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) по текущей цене 34.17. Ордера обычно размещаются около 34.17 или 34.47, тогда как 11 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WINN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WINN?
Инвестирование в Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF предполагает учет годового диапазона 26.62 - 34.29 и текущей цены 34.17. Многие сравнивают 5.01% и 18.93% перед размещением ордеров на 34.17 или 34.47. Изучайте ежедневные изменения цены WINN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF?
Самая высокая цена Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) за последний год составила 34.29. Акции заметно колебались в пределах 26.62 - 34.29, сравнение с 34.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF?
Самая низкая цена Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) за год составила 26.62. Сравнение с текущими 34.17 и 26.62 - 34.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WINN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WINN?
В прошлом Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.15 и 16.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.15
- Open
- 34.05
- Bid
- 34.17
- Ask
- 34.47
- Low
- 34.05
- High
- 34.20
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 5.01%
- 6-месячное изменение
- 18.93%
- Годовое изменение
- 16.70%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%