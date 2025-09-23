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WINN: Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF

34.17 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WINN за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.05, а максимальная — 34.20.

Следите за динамикой Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WINN сегодня?

Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) сегодня оценивается на уровне 34.17. Инструмент торгуется в пределах 34.05 - 34.20, вчерашнее закрытие составило 34.15, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WINN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF?

Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF в настоящее время оценивается в 34.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.70% и USD. Отслеживайте движения WINN на графике в реальном времени.

Как купить акции WINN?

Вы можете купить акции Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) по текущей цене 34.17. Ордера обычно размещаются около 34.17 или 34.47, тогда как 11 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WINN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WINN?

Инвестирование в Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF предполагает учет годового диапазона 26.62 - 34.29 и текущей цены 34.17. Многие сравнивают 5.01% и 18.93% перед размещением ордеров на 34.17 или 34.47. Изучайте ежедневные изменения цены WINN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF?

Самая высокая цена Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) за последний год составила 34.29. Акции заметно колебались в пределах 26.62 - 34.29, сравнение с 34.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF?

Самая низкая цена Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) за год составила 26.62. Сравнение с текущими 34.17 и 26.62 - 34.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WINN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WINN?

В прошлом Harbor ETF Trust Harbor Long-Term Growers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.15 и 16.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.05 34.20
Годовой диапазон
26.62 34.29
Предыдущее закрытие
34.15
Open
34.05
Bid
34.17
Ask
34.47
Low
34.05
High
34.20
Объем
11
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
5.01%
6-месячное изменение
18.93%
Годовое изменение
16.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%