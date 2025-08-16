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VTHR: Vanguard Russell 3000 ETF

340.75 USD 0.92 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VTHR汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点340.52和高点342.57进行交易。

关注Vanguard Russell 3000 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

VTHR新闻

常见问题解答

VTHR股票今天的价格是多少？

Vanguard Russell 3000 ETF股票今天的定价为340.75。它在340.52 - 342.57范围内交易，昨天的收盘价为341.67，交易量达到128。VTHR的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Russell 3000 ETF股票是否支付股息？

Vanguard Russell 3000 ETF目前的价值为340.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.99%和USD。实时查看图表以跟踪VTHR走势。

如何购买VTHR股票？

您可以以340.75的当前价格购买Vanguard Russell 3000 ETF股票。订单通常设置在340.75或341.05附近，而128和-0.42%显示市场活动。立即关注VTHR的实时图表更新。

如何投资VTHR股票？

投资Vanguard Russell 3000 ETF需要考虑年度范围278.44 - 342.96和当前价格340.75。许多人在以340.75或341.05下订单之前，会比较2.84%和。实时查看VTHR价格图表，了解每日变化。

Vanguard Russell 3000 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard Russell 3000 ETF的最高价格是342.96。在278.44 - 342.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Russell 3000 ETF的绩效。

Vanguard Russell 3000 ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard Russell 3000 ETF（VTHR）的最低价格为278.44。将其与当前的340.75和278.44 - 342.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTHR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VTHR股票是什么时候拆分的？

Vanguard Russell 3000 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、341.67和20.99%中可见。

日范围
340.52 342.57
年范围
278.44 342.96
前一天收盘价
341.67
开盘价
342.19
卖价
340.75
买价
341.05
最低价
340.52
最高价
342.57
交易量
128
日变化
-0.27%
月变化
2.84%
6个月变化
13.64%
年变化
20.99%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%