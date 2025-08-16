VTHR: Vanguard Russell 3000 ETF
今日VTHR汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点340.52和高点342.57进行交易。
关注Vanguard Russell 3000 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTHR新闻
- Asset Allocation Outlook Q3 2026: Staying Pro-Risk In A Broadening AI Cycle
- Q2 Recap: Historic Rebound Amid Balanced Risks
- July Market Digest
- Midyear Equity Outlook: Earnings Strength Fuels Optimism
- Q1 2026 Dividend Check-In: Highest Quarterly Hike Percentage Since 2019
- VFQY And VFMF: Quality Vs. Multifactor Exposure (BATS:VFQY)
- ATFV: This Growth ETF Has Outperformed In The Past Year, But Can It Continue?
- VFMV: FDLO May Be A Better Choice (BATS:VFMV)
- IWV ETF: Derisking By Broadening Exposure To The Wider Market (NYSEARCA:IWV)
- VFQY: Look At JQUA And SPHQ Instead (BATS:VFQY)
- Russell Texas Equity Index: Adding The Geographic Dimension
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
常见问题解答
VTHR股票今天的价格是多少？
Vanguard Russell 3000 ETF股票今天的定价为340.75。它在340.52 - 342.57范围内交易，昨天的收盘价为341.67，交易量达到128。VTHR的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Russell 3000 ETF股票是否支付股息？
Vanguard Russell 3000 ETF目前的价值为340.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.99%和USD。实时查看图表以跟踪VTHR走势。
如何购买VTHR股票？
您可以以340.75的当前价格购买Vanguard Russell 3000 ETF股票。订单通常设置在340.75或341.05附近，而128和-0.42%显示市场活动。立即关注VTHR的实时图表更新。
如何投资VTHR股票？
投资Vanguard Russell 3000 ETF需要考虑年度范围278.44 - 342.96和当前价格340.75。许多人在以340.75或341.05下订单之前，会比较2.84%和。实时查看VTHR价格图表，了解每日变化。
Vanguard Russell 3000 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard Russell 3000 ETF的最高价格是342.96。在278.44 - 342.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Russell 3000 ETF的绩效。
Vanguard Russell 3000 ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard Russell 3000 ETF（VTHR）的最低价格为278.44。将其与当前的340.75和278.44 - 342.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTHR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VTHR股票是什么时候拆分的？
Vanguard Russell 3000 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、341.67和20.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 341.67
- 开盘价
- 342.19
- 卖价
- 340.75
- 买价
- 341.05
- 最低价
- 340.52
- 最高价
- 342.57
- 交易量
- 128
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 2.84%
- 6个月变化
- 13.64%
- 年变化
- 20.99%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%