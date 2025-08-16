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VTHR: Vanguard Russell 3000 ETF

341.67 USD 0.30 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VTHR за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 341.30, а максимальная — 342.53.

Следите за динамикой Vanguard Russell 3000 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VTHR сегодня?

Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) сегодня оценивается на уровне 341.67. Инструмент торгуется в пределах 341.30 - 342.53, вчерашнее закрытие составило 341.97, а торговый объем достиг 67. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTHR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Russell 3000 ETF?

Vanguard Russell 3000 ETF в настоящее время оценивается в 341.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.31% и USD. Отслеживайте движения VTHR на графике в реальном времени.

Как купить акции VTHR?

Вы можете купить акции Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) по текущей цене 341.67. Ордера обычно размещаются около 341.67 или 341.97, тогда как 67 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTHR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VTHR?

Инвестирование в Vanguard Russell 3000 ETF предполагает учет годового диапазона 278.44 - 342.96 и текущей цены 341.67. Многие сравнивают 3.12% и 13.95% перед размещением ордеров на 341.67 или 341.97. Изучайте ежедневные изменения цены VTHR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Russell 3000 ETF?

Самая высокая цена Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) за последний год составила 342.96. Акции заметно колебались в пределах 278.44 - 342.96, сравнение с 341.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Russell 3000 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Russell 3000 ETF?

Самая низкая цена Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) за год составила 278.44. Сравнение с текущими 341.67 и 278.44 - 342.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTHR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VTHR?

В прошлом Vanguard Russell 3000 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 341.97 и 21.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
341.30 342.53
Годовой диапазон
278.44 342.96
Предыдущее закрытие
341.97
Open
341.76
Bid
341.67
Ask
341.97
Low
341.30
High
342.53
Объем
67
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
3.12%
6-месячное изменение
13.95%
Годовое изменение
21.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%