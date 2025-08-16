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VTHR: Vanguard Russell 3000 ETF
Курс VTHR за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 341.30, а максимальная — 342.53.
Следите за динамикой Vanguard Russell 3000 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VTHR
- Asset Allocation Outlook Q3 2026: Staying Pro-Risk In A Broadening AI Cycle
- Q2 Recap: Historic Rebound Amid Balanced Risks
- July Market Digest
- Midyear Equity Outlook: Earnings Strength Fuels Optimism
- Q1 2026 Dividend Check-In: Highest Quarterly Hike Percentage Since 2019
- VFQY And VFMF: Quality Vs. Multifactor Exposure (BATS:VFQY)
- ATFV: This Growth ETF Has Outperformed In The Past Year, But Can It Continue?
- VFMV: FDLO May Be A Better Choice (BATS:VFMV)
- IWV ETF: Derisking By Broadening Exposure To The Wider Market (NYSEARCA:IWV)
- VFQY: Look At JQUA And SPHQ Instead (BATS:VFQY)
- Russell Texas Equity Index: Adding The Geographic Dimension
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VTHR сегодня?
Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) сегодня оценивается на уровне 341.67. Инструмент торгуется в пределах 341.30 - 342.53, вчерашнее закрытие составило 341.97, а торговый объем достиг 67. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTHR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Russell 3000 ETF?
Vanguard Russell 3000 ETF в настоящее время оценивается в 341.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.31% и USD. Отслеживайте движения VTHR на графике в реальном времени.
Как купить акции VTHR?
Вы можете купить акции Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) по текущей цене 341.67. Ордера обычно размещаются около 341.67 или 341.97, тогда как 67 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTHR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VTHR?
Инвестирование в Vanguard Russell 3000 ETF предполагает учет годового диапазона 278.44 - 342.96 и текущей цены 341.67. Многие сравнивают 3.12% и 13.95% перед размещением ордеров на 341.67 или 341.97. Изучайте ежедневные изменения цены VTHR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Russell 3000 ETF?
Самая высокая цена Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) за последний год составила 342.96. Акции заметно колебались в пределах 278.44 - 342.96, сравнение с 341.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Russell 3000 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Russell 3000 ETF?
Самая низкая цена Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) за год составила 278.44. Сравнение с текущими 341.67 и 278.44 - 342.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTHR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VTHR?
В прошлом Vanguard Russell 3000 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 341.97 и 21.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 341.97
- Open
- 341.76
- Bid
- 341.67
- Ask
- 341.97
- Low
- 341.30
- High
- 342.53
- Объем
- 67
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 3.12%
- 6-месячное изменение
- 13.95%
- Годовое изменение
- 21.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%