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USXF: iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

69.12 USD 0.12 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USXF汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点68.89和高点69.40进行交易。

关注iShares ESG Advanced MSCI USA ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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USXF新闻

常见问题解答

USXF股票今天的价格是多少？

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF股票今天的定价为69.12。它在68.89 - 69.40范围内交易，昨天的收盘价为69.00，交易量达到74。USXF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF股票是否支付股息？

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF目前的价值为69.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.13%和USD。实时查看图表以跟踪USXF走势。

如何购买USXF股票？

您可以以69.12的当前价格购买iShares ESG Advanced MSCI USA ETF股票。订单通常设置在69.12或69.42附近，而74和-0.35%显示市场活动。立即关注USXF的实时图表更新。

如何投资USXF股票？

投资iShares ESG Advanced MSCI USA ETF需要考虑年度范围53.05 - 69.89和当前价格69.12。许多人在以69.12或69.42下订单之前，会比较4.81%和。实时查看USXF价格图表，了解每日变化。

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares ESG Advanced MSCI USA ETF的最高价格是69.89。在53.05 - 69.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares ESG Advanced MSCI USA ETF的绩效。

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF股票的最低价格是多少？

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF（USXF）的最低价格为53.05。将其与当前的69.12和53.05 - 69.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USXF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USXF股票是什么时候拆分的？

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.00和25.13%中可见。

日范围
68.89 69.40
年范围
53.05 69.89
前一天收盘价
69.00
开盘价
69.36
卖价
69.12
买价
69.42
最低价
68.89
最高价
69.40
交易量
74
日变化
0.17%
月变化
4.81%
6个月变化
20.75%
年变化
25.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%