USXF: iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
今日USXF汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点68.89和高点69.40进行交易。
关注iShares ESG Advanced MSCI USA ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USXF新闻
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常见问题解答
USXF股票今天的价格是多少？
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF股票今天的定价为69.12。它在68.89 - 69.40范围内交易，昨天的收盘价为69.00，交易量达到74。USXF的实时价格图表显示了这些更新。
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF股票是否支付股息？
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF目前的价值为69.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.13%和USD。实时查看图表以跟踪USXF走势。
如何购买USXF股票？
您可以以69.12的当前价格购买iShares ESG Advanced MSCI USA ETF股票。订单通常设置在69.12或69.42附近，而74和-0.35%显示市场活动。立即关注USXF的实时图表更新。
如何投资USXF股票？
投资iShares ESG Advanced MSCI USA ETF需要考虑年度范围53.05 - 69.89和当前价格69.12。许多人在以69.12或69.42下订单之前，会比较4.81%和。实时查看USXF价格图表，了解每日变化。
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares ESG Advanced MSCI USA ETF的最高价格是69.89。在53.05 - 69.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares ESG Advanced MSCI USA ETF的绩效。
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF股票的最低价格是多少？
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF（USXF）的最低价格为53.05。将其与当前的69.12和53.05 - 69.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USXF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
USXF股票是什么时候拆分的？
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.00和25.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 69.00
- 开盘价
- 69.36
- 卖价
- 69.12
- 买价
- 69.42
- 最低价
- 68.89
- 最高价
- 69.40
- 交易量
- 74
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- 4.81%
- 6个月变化
- 20.75%
- 年变化
- 25.13%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%