TFJL: Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July
今日TFJL汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点18.82和高点18.82进行交易。
关注Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
TFJL股票今天的价格是多少？
Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July股票今天的定价为18.82。它在18.82 - 18.82范围内交易，昨天的收盘价为18.78，交易量达到1。TFJL的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July股票是否支付股息？
Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July目前的价值为18.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.78%和USD。实时查看图表以跟踪TFJL走势。
如何购买TFJL股票？
您可以以18.82的当前价格购买Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July股票。订单通常设置在18.82或19.12附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TFJL的实时图表更新。
如何投资TFJL股票？
投资Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July需要考虑年度范围18.78 - 20.78和当前价格18.82。许多人在以18.82或19.12下订单之前，会比较-0.11%和。实时查看TFJL价格图表，了解每日变化。
Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July的最高价格是20.78。在18.78 - 20.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July的绩效。
Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July股票的最低价格是多少？
Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July（TFJL）的最低价格为18.78。将其与当前的18.82和18.78 - 20.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TFJL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TFJL股票是什么时候拆分的？
Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.78和-3.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.78
- 开盘价
- 18.82
- 卖价
- 18.82
- 买价
- 19.12
- 最低价
- 18.82
- 最高价
- 18.82
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- -0.11%
- 6个月变化
- -7.38%
- 年变化
- -3.78%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%