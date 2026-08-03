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TFJL: Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July

18.82 USD 0.04 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TFJL汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点18.82和高点18.82进行交易。

关注Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TFJL新闻

常见问题解答

TFJL股票今天的价格是多少？

Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July股票今天的定价为18.82。它在18.82 - 18.82范围内交易，昨天的收盘价为18.78，交易量达到1。TFJL的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July股票是否支付股息？

Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July目前的价值为18.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.78%和USD。实时查看图表以跟踪TFJL走势。

如何购买TFJL股票？

您可以以18.82的当前价格购买Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July股票。订单通常设置在18.82或19.12附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TFJL的实时图表更新。

如何投资TFJL股票？

投资Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July需要考虑年度范围18.78 - 20.78和当前价格18.82。许多人在以18.82或19.12下订单之前，会比较-0.11%和。实时查看TFJL价格图表，了解每日变化。

Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July的最高价格是20.78。在18.78 - 20.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July的绩效。

Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July股票的最低价格是多少？

Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July（TFJL）的最低价格为18.78。将其与当前的18.82和18.78 - 20.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TFJL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TFJL股票是什么时候拆分的？

Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.78和-3.78%中可见。

日范围
18.82 18.82
年范围
18.78 20.78
前一天收盘价
18.78
开盘价
18.82
卖价
18.82
买价
19.12
最低价
18.82
最高价
18.82
交易量
1
日变化
0.21%
月变化
-0.11%
6个月变化
-7.38%
年变化
-3.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%