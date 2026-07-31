Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July (TFJL) сегодня оценивается на уровне 18.78. Инструмент торгуется в пределах 18.78 - 18.78, вчерашнее закрытие составило 18.88, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TFJL в реальном времени.

Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July в настоящее время оценивается в 18.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.99% и USD. Отслеживайте движения TFJL на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July (TFJL) по текущей цене 18.78. Ордера обычно размещаются около 18.78 или 19.08, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TFJL на графике в реальном времени.

Инвестирование в Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July предполагает учет годового диапазона 18.78 - 20.78 и текущей цены 18.78. Многие сравнивают -0.32% и -7.58% перед размещением ордеров на 18.78 или 19.08. Изучайте ежедневные изменения цены TFJL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July?

Самая высокая цена Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July (TFJL) за последний год составила 20.78. Акции заметно колебались в пределах 18.78 - 20.78, сравнение с 18.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July на графике в реальном времени.