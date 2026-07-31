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TFJL: Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July
Курс TFJL за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.78, а максимальная — 18.78.
Следите за динамикой Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TFJL сегодня?
Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July (TFJL) сегодня оценивается на уровне 18.78. Инструмент торгуется в пределах 18.78 - 18.78, вчерашнее закрытие составило 18.88, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TFJL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July?
Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July в настоящее время оценивается в 18.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.99% и USD. Отслеживайте движения TFJL на графике в реальном времени.
Как купить акции TFJL?
Вы можете купить акции Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July (TFJL) по текущей цене 18.78. Ордера обычно размещаются около 18.78 или 19.08, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TFJL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TFJL?
Инвестирование в Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July предполагает учет годового диапазона 18.78 - 20.78 и текущей цены 18.78. Многие сравнивают -0.32% и -7.58% перед размещением ордеров на 18.78 или 19.08. Изучайте ежедневные изменения цены TFJL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July?
Самая высокая цена Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July (TFJL) за последний год составила 20.78. Акции заметно колебались в пределах 18.78 - 20.78, сравнение с 18.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July?
Самая низкая цена Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July (TFJL) за год составила 18.78. Сравнение с текущими 18.78 и 18.78 - 20.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TFJL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TFJL?
В прошлом Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.88 и -3.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.88
- Open
- 18.78
- Bid
- 18.78
- Ask
- 19.08
- Low
- 18.78
- High
- 18.78
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.53%
- Месячное изменение
- -0.32%
- 6-месячное изменение
- -7.58%
- Годовое изменение
- -3.99%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%