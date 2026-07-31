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TFJL: Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July

18.78 USD 0.10 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TFJL за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.78, а максимальная — 18.78.

Следите за динамикой Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TFJL сегодня?

Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July (TFJL) сегодня оценивается на уровне 18.78. Инструмент торгуется в пределах 18.78 - 18.78, вчерашнее закрытие составило 18.88, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TFJL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July?

Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July в настоящее время оценивается в 18.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.99% и USD. Отслеживайте движения TFJL на графике в реальном времени.

Как купить акции TFJL?

Вы можете купить акции Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July (TFJL) по текущей цене 18.78. Ордера обычно размещаются около 18.78 или 19.08, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TFJL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TFJL?

Инвестирование в Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July предполагает учет годового диапазона 18.78 - 20.78 и текущей цены 18.78. Многие сравнивают -0.32% и -7.58% перед размещением ордеров на 18.78 или 19.08. Изучайте ежедневные изменения цены TFJL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July?

Самая высокая цена Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July (TFJL) за последний год составила 20.78. Акции заметно колебались в пределах 18.78 - 20.78, сравнение с 18.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July?

Самая низкая цена Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July (TFJL) за год составила 18.78. Сравнение с текущими 18.78 и 18.78 - 20.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TFJL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TFJL?

В прошлом Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.88 и -3.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.78 18.78
Годовой диапазон
18.78 20.78
Предыдущее закрытие
18.88
Open
18.78
Bid
18.78
Ask
19.08
Low
18.78
High
18.78
Объем
2
Дневное изменение
-0.53%
Месячное изменение
-0.32%
6-месячное изменение
-7.58%
Годовое изменение
-3.99%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%