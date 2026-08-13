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SSXU: Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter

36.39 USD 0.23 (0.64%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SSXU汇率已更改0.64%。当日，交易品种以低点36.39和高点36.39进行交易。

关注Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SSXU股票今天的价格是多少？

Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter股票今天的定价为36.39。它在36.39 - 36.39范围内交易，昨天的收盘价为36.16，交易量达到1。SSXU的实时价格图表显示了这些更新。

Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter股票是否支付股息？

Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter目前的价值为36.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.84%和USD。实时查看图表以跟踪SSXU走势。

如何购买SSXU股票？

您可以以36.39的当前价格购买Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter股票。订单通常设置在36.39或36.69附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注SSXU的实时图表更新。

如何投资SSXU股票？

投资Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter需要考虑年度范围33.33 - 37.42和当前价格36.39。许多人在以36.39或36.69下订单之前，会比较2.80%和。实时查看SSXU价格图表，了解每日变化。

Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter的最高价格是37.42。在33.33 - 37.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter的绩效。

Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter股票的最低价格是多少？

Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter（SSXU）的最低价格为33.33。将其与当前的36.39和33.33 - 37.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SSXU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SSXU股票是什么时候拆分的？

Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.16和-0.84%中可见。

日范围
36.39 36.39
年范围
33.33 37.42
前一天收盘价
36.16
开盘价
36.39
卖价
36.39
买价
36.69
最低价
36.39
最高价
36.39
交易量
1
日变化
0.64%
月变化
2.80%
6个月变化
-0.71%
年变化
-0.84%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%