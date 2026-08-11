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SSXU: Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter
Курс SSXU за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.39, а максимальная — 36.39.
Следите за динамикой Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SSXU сегодня?
Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter (SSXU) сегодня оценивается на уровне 36.39. Инструмент торгуется в пределах 36.39 - 36.39, вчерашнее закрытие составило 36.16, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SSXU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter?
Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter в настоящее время оценивается в 36.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.84% и USD. Отслеживайте движения SSXU на графике в реальном времени.
Как купить акции SSXU?
Вы можете купить акции Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter (SSXU) по текущей цене 36.39. Ордера обычно размещаются около 36.39 или 36.69, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SSXU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SSXU?
Инвестирование в Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter предполагает учет годового диапазона 33.33 - 37.42 и текущей цены 36.39. Многие сравнивают 2.80% и -0.71% перед размещением ордеров на 36.39 или 36.69. Изучайте ежедневные изменения цены SSXU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter?
Самая высокая цена Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter (SSXU) за последний год составила 37.42. Акции заметно колебались в пределах 33.33 - 37.42, сравнение с 36.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter?
Самая низкая цена Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter (SSXU) за год составила 33.33. Сравнение с текущими 36.39 и 33.33 - 37.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SSXU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SSXU?
В прошлом Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.16 и -0.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.16
- Open
- 36.39
- Bid
- 36.39
- Ask
- 36.69
- Low
- 36.39
- High
- 36.39
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.64%
- Месячное изменение
- 2.80%
- 6-месячное изменение
- -0.71%
- Годовое изменение
- -0.84%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%