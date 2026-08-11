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SSXU: Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter

36.39 USD 0.23 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SSXU за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.39, а максимальная — 36.39.

Следите за динамикой Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SSXU сегодня?

Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter (SSXU) сегодня оценивается на уровне 36.39. Инструмент торгуется в пределах 36.39 - 36.39, вчерашнее закрытие составило 36.16, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SSXU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter?

Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter в настоящее время оценивается в 36.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.84% и USD. Отслеживайте движения SSXU на графике в реальном времени.

Как купить акции SSXU?

Вы можете купить акции Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter (SSXU) по текущей цене 36.39. Ордера обычно размещаются около 36.39 или 36.69, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SSXU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SSXU?

Инвестирование в Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter предполагает учет годового диапазона 33.33 - 37.42 и текущей цены 36.39. Многие сравнивают 2.80% и -0.71% перед размещением ордеров на 36.39 или 36.69. Изучайте ежедневные изменения цены SSXU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter?

Самая высокая цена Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter (SSXU) за последний год составила 37.42. Акции заметно колебались в пределах 33.33 - 37.42, сравнение с 36.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter?

Самая низкая цена Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter (SSXU) за год составила 33.33. Сравнение с текущими 36.39 и 33.33 - 37.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SSXU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SSXU?

В прошлом Strategy Shares Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Inter проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.16 и -0.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.39 36.39
Годовой диапазон
33.33 37.42
Предыдущее закрытие
36.16
Open
36.39
Bid
36.39
Ask
36.69
Low
36.39
High
36.39
Объем
1
Дневное изменение
0.64%
Месячное изменение
2.80%
6-месячное изменение
-0.71%
Годовое изменение
-0.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%