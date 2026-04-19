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SPDN: 标普500指数每日做空

8.46 USD 0.03 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPDN汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点8.41和高点8.47进行交易。

关注标普500指数每日做空动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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SPDN新闻

常见问题解答

SPDN股票今天的价格是多少？

标普500指数每日做空股票今天的定价为8.46。它在8.41 - 8.47范围内交易，昨天的收盘价为8.43，交易量达到2663。SPDN的实时价格图表显示了这些更新。

标普500指数每日做空股票是否支付股息？

标普500指数每日做空目前的价值为8.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.40%和USD。实时查看图表以跟踪SPDN走势。

如何购买SPDN股票？

您可以以8.46的当前价格购买标普500指数每日做空股票。订单通常设置在8.46或8.76附近，而2663和0.48%显示市场活动。立即关注SPDN的实时图表更新。

如何投资SPDN股票？

投资标普500指数每日做空需要考虑年度范围8.38 - 10.28和当前价格8.46。许多人在以8.46或8.76下订单之前，会比较-2.53%和。实时查看SPDN价格图表，了解每日变化。

标普500指数每日做空股票的最高价格是多少？

在过去一年中，标普500指数每日做空的最高价格是10.28。在8.38 - 10.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪标普500指数每日做空的绩效。

标普500指数每日做空股票的最低价格是多少？

标普500指数每日做空（SPDN）的最低价格为8.38。将其与当前的8.46和8.38 - 10.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPDN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPDN股票是什么时候拆分的？

标普500指数每日做空历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.43和-16.40%中可见。

日范围
8.41 8.47
年范围
8.38 10.28
前一天收盘价
8.43
开盘价
8.42
卖价
8.46
买价
8.76
最低价
8.41
最高价
8.47
交易量
2.663 K
日变化
0.36%
月变化
-2.53%
6个月变化
-11.60%
年变化
-16.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%