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SPDN: Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares
Курс SPDN за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.40, а максимальная — 8.44.
Следите за динамикой Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPDN сегодня?
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares (SPDN) сегодня оценивается на уровне 8.43. Инструмент торгуется в пределах 8.40 - 8.44, вчерашнее закрытие составило 8.42, а торговый объем достиг 3418. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPDN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares?
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares в настоящее время оценивается в 8.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.70% и USD. Отслеживайте движения SPDN на графике в реальном времени.
Как купить акции SPDN?
Вы можете купить акции Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares (SPDN) по текущей цене 8.43. Ордера обычно размещаются около 8.43 или 8.73, тогда как 3418 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPDN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPDN?
Инвестирование в Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares предполагает учет годового диапазона 8.38 - 10.28 и текущей цены 8.43. Многие сравнивают -2.88% и -11.91% перед размещением ордеров на 8.43 или 8.73. Изучайте ежедневные изменения цены SPDN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares (SPDN) за последний год составила 10.28. Акции заметно колебались в пределах 8.38 - 10.28, сравнение с 8.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares (SPDN) за год составила 8.38. Сравнение с текущими 8.43 и 8.38 - 10.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPDN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPDN?
В прошлом Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.42 и -16.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.42
- Open
- 8.43
- Bid
- 8.43
- Ask
- 8.73
- Low
- 8.40
- High
- 8.44
- Объем
- 3.418 K
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- -2.88%
- 6-месячное изменение
- -11.91%
- Годовое изменение
- -16.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%