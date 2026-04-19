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SPDN: Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares

8.43 USD 0.01 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPDN за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.40, а максимальная — 8.44.

Следите за динамикой Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPDN сегодня?

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares (SPDN) сегодня оценивается на уровне 8.43. Инструмент торгуется в пределах 8.40 - 8.44, вчерашнее закрытие составило 8.42, а торговый объем достиг 3418. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPDN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares?

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares в настоящее время оценивается в 8.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.70% и USD. Отслеживайте движения SPDN на графике в реальном времени.

Как купить акции SPDN?

Вы можете купить акции Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares (SPDN) по текущей цене 8.43. Ордера обычно размещаются около 8.43 или 8.73, тогда как 3418 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPDN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPDN?

Инвестирование в Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares предполагает учет годового диапазона 8.38 - 10.28 и текущей цены 8.43. Многие сравнивают -2.88% и -11.91% перед размещением ордеров на 8.43 или 8.73. Изучайте ежедневные изменения цены SPDN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares (SPDN) за последний год составила 10.28. Акции заметно колебались в пределах 8.38 - 10.28, сравнение с 8.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares?

Самая низкая цена Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares (SPDN) за год составила 8.38. Сравнение с текущими 8.43 и 8.38 - 10.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPDN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPDN?

В прошлом Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.42 и -16.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.40 8.44
Годовой диапазон
8.38 10.28
Предыдущее закрытие
8.42
Open
8.43
Bid
8.43
Ask
8.73
Low
8.40
High
8.44
Объем
3.418 K
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
-2.88%
6-месячное изменение
-11.91%
Годовое изменение
-16.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%