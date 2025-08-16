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SPD: Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside

42.76 USD 0.33 (0.77%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPD汇率已更改-0.77%。当日，交易品种以低点42.76和高点42.85进行交易。

关注Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
  • W1
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SPD新闻

常见问题解答

SPD股票今天的价格是多少？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside股票今天的定价为42.76。它在42.76 - 42.85范围内交易，昨天的收盘价为43.09，交易量达到3。SPD的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside股票是否支付股息？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside目前的价值为42.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.21%和USD。实时查看图表以跟踪SPD走势。

如何购买SPD股票？

您可以以42.76的当前价格购买Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside股票。订单通常设置在42.76或43.06附近，而3和-0.21%显示市场活动。立即关注SPD的实时图表更新。

如何投资SPD股票？

投资Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside需要考虑年度范围35.80 - 43.93和当前价格42.76。许多人在以42.76或43.06下订单之前，会比较3.11%和。实时查看SPD价格图表，了解每日变化。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside的最高价格是43.93。在35.80 - 43.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside的绩效。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside股票的最低价格是多少？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside（SPD）的最低价格为35.80。将其与当前的42.76和35.80 - 43.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPD股票是什么时候拆分的？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.09和10.21%中可见。

日范围
42.76 42.85
年范围
35.80 43.93
前一天收盘价
43.09
开盘价
42.85
卖价
42.76
买价
43.06
最低价
42.76
最高价
42.85
交易量
3
日变化
-0.77%
月变化
3.11%
6个月变化
10.82%
年变化
10.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%