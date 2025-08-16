SPD: Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside
今日SPD汇率已更改-0.77%。当日，交易品种以低点42.76和高点42.85进行交易。
关注Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SPD股票今天的价格是多少？
Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside股票今天的定价为42.76。它在42.76 - 42.85范围内交易，昨天的收盘价为43.09，交易量达到3。SPD的实时价格图表显示了这些更新。
Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside股票是否支付股息？
Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside目前的价值为42.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.21%和USD。实时查看图表以跟踪SPD走势。
如何购买SPD股票？
您可以以42.76的当前价格购买Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside股票。订单通常设置在42.76或43.06附近，而3和-0.21%显示市场活动。立即关注SPD的实时图表更新。
如何投资SPD股票？
投资Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside需要考虑年度范围35.80 - 43.93和当前价格42.76。许多人在以42.76或43.06下订单之前，会比较3.11%和。实时查看SPD价格图表，了解每日变化。
Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside的最高价格是43.93。在35.80 - 43.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside的绩效。
Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside股票的最低价格是多少？
Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside（SPD）的最低价格为35.80。将其与当前的42.76和35.80 - 43.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPD股票是什么时候拆分的？
Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.09和10.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.09
- 开盘价
- 42.85
- 卖价
- 42.76
- 买价
- 43.06
- 最低价
- 42.76
- 最高价
- 42.85
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.77%
- 月变化
- 3.11%
- 6个月变化
- 10.82%
- 年变化
- 10.21%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%