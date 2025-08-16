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SPD: Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside

43.09 USD 0.09 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPD за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.98, а максимальная — 43.09.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPD сегодня?

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside (SPD) сегодня оценивается на уровне 43.09. Инструмент торгуется в пределах 42.98 - 43.09, вчерашнее закрытие составило 43.00, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside?

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside в настоящее время оценивается в 43.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.06% и USD. Отслеживайте движения SPD на графике в реальном времени.

Как купить акции SPD?

Вы можете купить акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside (SPD) по текущей цене 43.09. Ордера обычно размещаются около 43.09 или 43.39, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPD?

Инвестирование в Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside предполагает учет годового диапазона 35.80 - 43.93 и текущей цены 43.09. Многие сравнивают 3.91% и 11.68% перед размещением ордеров на 43.09 или 43.39. Изучайте ежедневные изменения цены SPD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside?

Самая высокая цена Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside (SPD) за последний год составила 43.93. Акции заметно колебались в пределах 35.80 - 43.93, сравнение с 43.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside?

Самая низкая цена Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside (SPD) за год составила 35.80. Сравнение с текущими 43.09 и 35.80 - 43.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPD?

В прошлом Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Downside проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.00 и 11.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.98 43.09
Годовой диапазон
35.80 43.93
Предыдущее закрытие
43.00
Open
43.09
Bid
43.09
Ask
43.39
Low
42.98
High
43.09
Объем
4
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
3.91%
6-месячное изменение
11.68%
Годовое изменение
11.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%