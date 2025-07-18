货币 / RCKT
RCKT: Rocket Pharmaceuticals Inc
3.25 USD 0.03 (0.93%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RCKT汇率已更改0.93%。当日，交易品种以低点3.17和高点3.29进行交易。
关注Rocket Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCKT新闻
- Rare Disease Therapy Approvals By FDA Speed Up Via New Process - Neurogene (NASDAQ:NGNE)
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- RCKT Stock Rises as FDA Lifts Clinical Hold on Danon Disease Study
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
- Rocket Pharmaceuticals stock rises as FDA lifts clinical hold on Danon disease program
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Goldman Sachs reiterates Sell rating on Rocket Pharmaceuticals stock
- Rocket Pharmaceuticals stock rating upgraded by BofA on FDA hold lift
- Tesla, Figma Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Palantir, Avago lead market cap stock movers on Wednesday
- TJX Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Rocket Pharmaceuticals, Guess? And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Why Is Rocket Pharmaceuticals Stock Rallying Today - Rocket Pharmaceuticals (NASDAQ:RCKT)
- Rocket Pharmaceuticals stock soars after FDA lifts clinical hold
- US FDA lifts clinical hold on Rocket Pharmaceuticals’ gene therapy trial
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- FDA lifts clinical hold on Rocket Pharmaceuticals’ Danon disease trial
- Rocket Pharmaceuticals: Reeling From Dreaded Acronyms CRL And SAE (NASDAQ:RCKT)
- Lexeo Therapeutics stock price target lowered to $9 at H.C. Wainwright
- Rocket Pharmaceuticals stock price target raised to $3.00 from $2.50 at Jefferies
- What's Going On With Sarepta, Capricor And Other Gene Therapy Stocks On Wednesday? - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Rocket Refocuses Pipeline As Gene Therapy Sentiment Sours - Rocket Pharmaceuticals (NASDAQ:RCKT)
- Rocket Pharmaceuticals cuts workforce by 30% to focus on heart therapies
- RCKT Stock Up on FDA's RMAT Tag to Gene Therapy for Heart Failure
日范围
3.17 3.29
年范围
2.19 18.89
- 前一天收盘价
- 3.22
- 开盘价
- 3.20
- 卖价
- 3.25
- 买价
- 3.55
- 最低价
- 3.17
- 最高价
- 3.29
- 交易量
- 1.354 K
- 日变化
- 0.93%
- 月变化
- -0.61%
- 6个月变化
- -50.61%
- 年变化
- -82.29%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值