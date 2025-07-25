Währungen / RCKT
RCKT: Rocket Pharmaceuticals Inc
3.06 USD 0.11 (3.47%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RCKT hat sich für heute um -3.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.04 bis zu einem Hoch von 3.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rocket Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.04 3.21
Jahresspanne
2.19 18.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.17
- Eröffnung
- 3.21
- Bid
- 3.06
- Ask
- 3.36
- Tief
- 3.04
- Hoch
- 3.21
- Volumen
- 887
- Tagesänderung
- -3.47%
- Monatsänderung
- -6.42%
- 6-Monatsänderung
- -53.50%
- Jahresänderung
- -83.32%
