통화 / RCKT
RCKT: Rocket Pharmaceuticals Inc
3.07 USD 0.10 (3.15%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RCKT 환율이 오늘 -3.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.00이고 고가는 3.21이었습니다.
Rocket Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
3.00 3.21
년간 변동
2.19 18.89
- 이전 종가
- 3.17
- 시가
- 3.21
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- 저가
- 3.00
- 고가
- 3.21
- 볼륨
- 3.496 K
- 일일 변동
- -3.15%
- 월 변동
- -6.12%
- 6개월 변동
- -53.34%
- 년간 변동율
- -83.27%
20 9월, 토요일