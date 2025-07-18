Валюты / RCKT
RCKT: Rocket Pharmaceuticals Inc
3.25 USD 0.03 (0.93%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RCKT за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.17, а максимальная — 3.29.
Следите за динамикой Rocket Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RCKT
- Rare Disease Therapy Approvals By FDA Speed Up Via New Process - Neurogene (NASDAQ:NGNE)
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- RCKT Stock Rises as FDA Lifts Clinical Hold on Danon Disease Study
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
- Rocket Pharmaceuticals stock rises as FDA lifts clinical hold on Danon disease program
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Goldman Sachs reiterates Sell rating on Rocket Pharmaceuticals stock
- Rocket Pharmaceuticals stock rating upgraded by BofA on FDA hold lift
- Tesla, Figma Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Palantir, Avago lead market cap stock movers on Wednesday
- TJX Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Rocket Pharmaceuticals, Guess? And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Why Is Rocket Pharmaceuticals Stock Rallying Today - Rocket Pharmaceuticals (NASDAQ:RCKT)
- Rocket Pharmaceuticals stock soars after FDA lifts clinical hold
- US FDA lifts clinical hold on Rocket Pharmaceuticals’ gene therapy trial
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- FDA lifts clinical hold on Rocket Pharmaceuticals’ Danon disease trial
- Rocket Pharmaceuticals: Reeling From Dreaded Acronyms CRL And SAE (NASDAQ:RCKT)
- Lexeo Therapeutics stock price target lowered to $9 at H.C. Wainwright
- Rocket Pharmaceuticals stock price target raised to $3.00 from $2.50 at Jefferies
- What's Going On With Sarepta, Capricor And Other Gene Therapy Stocks On Wednesday? - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Rocket Refocuses Pipeline As Gene Therapy Sentiment Sours - Rocket Pharmaceuticals (NASDAQ:RCKT)
- Rocket Pharmaceuticals cuts workforce by 30% to focus on heart therapies
- RCKT Stock Up on FDA's RMAT Tag to Gene Therapy for Heart Failure
Дневной диапазон
3.17 3.29
Годовой диапазон
2.19 18.89
- Предыдущее закрытие
- 3.22
- Open
- 3.20
- Bid
- 3.25
- Ask
- 3.55
- Low
- 3.17
- High
- 3.29
- Объем
- 1.354 K
- Дневное изменение
- 0.93%
- Месячное изменение
- -0.61%
- 6-месячное изменение
- -50.61%
- Годовое изменение
- -82.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.