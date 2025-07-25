Moedas / RCKT
RCKT: Rocket Pharmaceuticals Inc
3.11 USD 0.08 (2.64%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RCKT para hoje mudou para 2.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.03 e o mais alto foi 3.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Rocket Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
3.03 3.16
Faixa anual
2.19 18.89
- Fechamento anterior
- 3.03
- Open
- 3.06
- Bid
- 3.11
- Ask
- 3.41
- Low
- 3.03
- High
- 3.16
- Volume
- 1.399 K
- Mudança diária
- 2.64%
- Mudança mensal
- -4.89%
- Mudança de 6 meses
- -52.74%
- Mudança anual
- -83.05%
