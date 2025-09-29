NLY-PF: Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F
今日NLY-PF汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点25.29和高点25.38进行交易。
关注Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
NLY-PF股票今天的价格是多少？
Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F股票今天的定价为25.35。它在0.28%范围内交易，昨天的收盘价为25.28，交易量达到79。NLY-PF的实时价格图表显示了这些更新。
Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F股票是否支付股息？
Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F目前的价值为25.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.44%和USD。实时查看图表以跟踪NLY-PF走势。
如何购买NLY-PF股票？
您可以以25.35的当前价格购买Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F股票。订单通常设置在25.35或25.65附近，而79和0.20%显示市场活动。立即关注NLY-PF的实时图表更新。
如何投资NLY-PF股票？
投资Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F需要考虑年度范围24.82 - 25.98和当前价格25.35。许多人在以25.35或25.65下订单之前，会比较0.32%和。实时查看NLY-PF价格图表，了解每日变化。
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC的最高价格是25.98。在24.82 - 25.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F的绩效。
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票的最低价格是多少？
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC（NLY-PF）的最低价格为24.82。将其与当前的25.35和24.82 - 25.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NLY-PF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NLY-PF股票是什么时候拆分的？
Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.28和-1.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.28
- 开盘价
- 25.30
- 卖价
- 25.35
- 买价
- 25.65
- 最低价
- 25.29
- 最高价
- 25.38
- 交易量
- 79
- 日变化
- 0.28%
- 月变化
- 0.32%
- 6个月变化
- -1.44%
- 年变化
- -1.44%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值