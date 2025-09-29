报价部分
货币 / NLY-PF
NLY-PF: Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F

25.35 USD 0.07 (0.28%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NLY-PF汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点25.29和高点25.38进行交易。

关注Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NLY-PF股票今天的价格是多少？

Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F股票今天的定价为25.35。它在0.28%范围内交易，昨天的收盘价为25.28，交易量达到79。NLY-PF的实时价格图表显示了这些更新。

Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F股票是否支付股息？

Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F目前的价值为25.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.44%和USD。实时查看图表以跟踪NLY-PF走势。

如何购买NLY-PF股票？

您可以以25.35的当前价格购买Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F股票。订单通常设置在25.35或25.65附近，而79和0.20%显示市场活动。立即关注NLY-PF的实时图表更新。

如何投资NLY-PF股票？

投资Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F需要考虑年度范围24.82 - 25.98和当前价格25.35。许多人在以25.35或25.65下订单之前，会比较0.32%和。实时查看NLY-PF价格图表，了解每日变化。

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC的最高价格是25.98。在24.82 - 25.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F的绩效。

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票的最低价格是多少？

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC（NLY-PF）的最低价格为24.82。将其与当前的25.35和24.82 - 25.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NLY-PF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NLY-PF股票是什么时候拆分的？

Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.28和-1.44%中可见。

日范围
25.29 25.38
年范围
24.82 25.98
前一天收盘价
25.28
开盘价
25.30
卖价
25.35
买价
25.65
最低价
25.29
最高价
25.38
交易量
79
日变化
0.28%
月变化
0.32%
6个月变化
-1.44%
年变化
-1.44%
