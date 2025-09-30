- Panoramica
NLY-PF: Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F
Il tasso di cambio NLY-PF ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.29 e ad un massimo di 25.38.
Segui le dinamiche di Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NLY-PF oggi?
Oggi le azioni Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F sono prezzate a 25.35. Viene scambiato all'interno di 0.28%, la chiusura di ieri è stata 25.28 e il volume degli scambi ha raggiunto 79. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NLY-PF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F pagano dividendi?
Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F è attualmente valutato a 25.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NLY-PF.
Come acquistare azioni NLY-PF?
Puoi acquistare azioni Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F al prezzo attuale di 25.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.35 o 25.65, mentre 79 e 0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NLY-PF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NLY-PF?
Investire in Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F implica considerare l'intervallo annuale 24.82 - 25.98 e il prezzo attuale 25.35. Molti confrontano 0.32% e -1.44% prima di effettuare ordini su 25.35 o 25.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NLY-PF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Il prezzo massimo di ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC nell'ultimo anno è stato 25.98. All'interno di 24.82 - 25.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.28 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Il prezzo più basso di ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PF) nel corso dell'anno è stato 24.82. Confrontandolo con gli attuali 25.35 e 24.82 - 25.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NLY-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NLY-PF?
Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.28 e -1.44%.
- Chiusura Precedente
- 25.28
- Apertura
- 25.30
- Bid
- 25.35
- Ask
- 25.65
- Minimo
- 25.29
- Massimo
- 25.38
- Volume
- 79
- Variazione giornaliera
- 0.28%
- Variazione Mensile
- 0.32%
- Variazione Semestrale
- -1.44%
- Variazione Annuale
- -1.44%
