NLY-PF: Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F
A taxa do NLY-PF para hoje mudou para 0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.29 e o mais alto foi 25.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NLY-PF hoje?
Hoje Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F (NLY-PF) está avaliado em 25.35. O instrumento é negociado dentro de 0.28%, o fechamento de ontem foi 25.28, e o volume de negociação atingiu 79. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NLY-PF em tempo real.
As ações de Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F pagam dividendos?
Atualmente Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F está avaliado em 25.35. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.44% e USD. Monitore os movimentos de NLY-PF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NLY-PF?
Você pode comprar ações de Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F (NLY-PF) pelo preço atual 25.35. Ordens geralmente são executadas perto de 25.35 ou 25.65, enquanto 79 e 0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NLY-PF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NLY-PF?
Investir em Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F envolve considerar a faixa anual 24.82 - 25.98 e o preço atual 25.35. Muitos comparam 0.32% e -1.44% antes de enviar ordens em 25.35 ou 25.65. Estude as mudanças diárias de preço de NLY-PF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
O maior preço de ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PF) no último ano foi 25.98. As ações oscilaram bastante dentro de 24.82 - 25.98, e a comparação com 25.28 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
O menor preço de ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PF) no ano foi 24.82. A comparação com o preço atual 25.35 e 24.82 - 25.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NLY-PF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NLY-PF?
No passado Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.28 e -1.44% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.28
- Open
- 25.30
- Bid
- 25.35
- Ask
- 25.65
- Low
- 25.29
- High
- 25.38
- Volume
- 79
- Mudança diária
- 0.28%
- Mudança mensal
- 0.32%
- Mudança de 6 meses
- -1.44%
- Mudança anual
- -1.44%
