NLY-PF: Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F
NLY-PFの今日の為替レートは、0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり25.29の安値と25.38の高値で取引されました。
Annaly Capital Management Inc 6.95% Series Fダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NLY-PF株の現在の価格は？
Annaly Capital Management Inc 6.95% Series Fの株価は本日25.35です。0.28%内で取引され、前日の終値は25.28、取引量は79に達しました。NLY-PFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Annaly Capital Management Inc 6.95% Series Fの株は配当を出しますか？
Annaly Capital Management Inc 6.95% Series Fの現在の価格は25.35です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.44%やUSDにも注目します。NLY-PFの動きはライブチャートで確認できます。
NLY-PF株を買う方法は？
Annaly Capital Management Inc 6.95% Series Fの株は現在25.35で購入可能です。注文は通常25.35または25.65付近で行われ、79や0.20%が市場の動きを示します。NLY-PFの最新情報はライブチャートで確認できます。
NLY-PF株に投資する方法は？
Annaly Capital Management Inc 6.95% Series Fへの投資では、年間の値幅24.82 - 25.98と現在の25.35を考慮します。注文は多くの場合25.35や25.65で行われる前に、0.32%や-1.44%と比較されます。NLY-PFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの株の最高値は？
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの過去1年の最高値は25.98でした。24.82 - 25.98内で株価は大きく変動し、25.28と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Annaly Capital Management Inc 6.95% Series Fのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの株の最低値は？
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC(NLY-PF)の年間最安値は24.82でした。現在の25.35や24.82 - 25.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NLY-PFの動きはライブチャートで確認できます。
NLY-PFの株式分割はいつ行われましたか？
Annaly Capital Management Inc 6.95% Series Fは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.28、-1.44%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.28
- 始値
- 25.30
- 買値
- 25.35
- 買値
- 25.65
- 安値
- 25.29
- 高値
- 25.38
- 出来高
- 79
- 1日の変化
- 0.28%
- 1ヶ月の変化
- 0.32%
- 6ヶ月の変化
- -1.44%
- 1年の変化
- -1.44%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前